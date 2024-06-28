День Конституції України. Зеленський привітав українців зі святом — відео

В Україні 28 червня відзначають День Конституції. Президент України звернувся до громадян нашої країни зі зверненням.

Перше слово першої статті нашої Конституції — «Україна»

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дня Конституції нагадав, що 28 червня 28 років тому було ухвалено Основний закон нашої держави.

Перше слово першої статті нашої Конституції — «Україна». І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав насамперед не про себе, хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції. Захист України — це найважливіші функції держави та справа всього українського народу. Володимир Зеленський Президент Украхни

Зеленський зазначив, що відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свого вибору на користь свободи, України, Європи.

Люди, які, на жаль, втратили власний дім, але, на щастя, не втратили України в собі. Хто знає, що тимчасова окупація не переможе одвічні істини: Україна — єдина, незалежна, Україна — рідна. Всі, хто навчає, і всі, хто навчається. Такі різні, різні за віком, але такі вільні за духом. А одним словом — громадяни. Громадяни України, — говорить президент України. Поширити

Президент України додав, що рух до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний. Він відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп’янському, Запорізькому, Сіверському, Покровському й на інших, багатьох напрямках.

Цей шлях, він, складний, але Україна його здолає. Бо ми проходимо його разом, у кожному куточку України. Яка, безумовно, є європейською державою. І яка неодмінно буде мирною.

Путін завдає ударів не тільки по нашій землі. Щодня він б’є по конституційних свободах українців. Він стріляє та вбиває наші права, він атакує невід’ємне право на життя, розвиток, достаток, право на власний вибір. Усі права наших дітей. Усі, гарантовані Конституцією України, права наших людей. Право всього нашого народу та нашої країни — це право на мир. Тому кожен день нашого спротиву — це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. України — частини об’єднаної Європи, частини глобального світу. З Днем Конституції, дорогі громадяни! Слава Україні! Володимир Зеленський Президент України

28-й День Конституції

28 червня, припадає одне з головних державних свят — День Конституції. У 2024-му українці відзначають 28 річницю ухвалення головного нормативно-правового акту країни.

Цей день став значущим для державотворення України після здобуття незалежності, адже Конституція затвердила основні засади суверенної та демократичної країни: