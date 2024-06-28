День Конституції України. Зеленський привітав українців зі святом — відео

В Україні 28 червня відзначають День Конституції. Президент України звернувся до громадян нашої країни зі зверненням.
Головні тези:
- Володимир Зеленський відзначив важливість ухвалення Основного закону нашої держави.
- Конституція визначила принципи взаємодії між суспільством і владою, гарантувала права та свободи людини, затвердила суверенність країни.
- У зверненні зазначено важливість захисту України та людських прав у часи війни та на шляху до європейської демократії.
- День Конституції України підкреслює важливість дотримання основ державотворення та будівництва суверенної та демократичної країни.
Перше слово першої статті нашої Конституції — «Україна»
Президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дня Конституції нагадав, що 28 червня 28 років тому було ухвалено Основний закон нашої держави.
Зеленський зазначив, що відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свого вибору на користь свободи, України, Європи.
Президент України додав, що рух до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний. Він відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп’янському, Запорізькому, Сіверському, Покровському й на інших, багатьох напрямках.
Цей шлях, він, складний, але Україна його здолає. Бо ми проходимо його разом, у кожному куточку України. Яка, безумовно, є європейською державою. І яка неодмінно буде мирною.
28-й День Конституції
28 червня, припадає одне з головних державних свят — День Конституції. У 2024-му українці відзначають 28 річницю ухвалення головного нормативно-правового акту країни.
Цей день став значущим для державотворення України після здобуття незалежності, адже Конституція затвердила основні засади суверенної та демократичної країни:
визначила принципи взаємодії між суспільством і владою;
гарантувала права і свободи людини;
закріпила суверенітет держави над всією її територією, яка визнається недоторканною.
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