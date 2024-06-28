День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником — видео

В Украине 28 июня отмечается День Конституции. Президент Украины обратился к гражданам нашей страны с обращением.
Главные тезисы
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул значение первого слова первой статьи Конституции - 'Украина', обращаясь к народу.
- Конституция гарантирует права и свободы граждан, суверенитет государства и его территориальную неприкосновенность.
- 28-й День Конституции отмечает 28-ю годовщину принятия основного нормативно-правового акта страны, ставшего важным шагом после обретения независимости.
Первое слово первой статьи нашей Конституции — «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении ко Дню Конституции напомнил, что 28 июня 28 лет назад был принят Основной закон нашего государства.
Зеленский отметил, что преданность этому каждый день доказывают миллионы украинцев. Герои на передовой и те, кто тяжело трудится для укрепления государства. Украинцы, изменившие свою жизнь, изменили свою профессию, но не изменили свой выбор в пользу свободы, Украины, Европы.
Президент Украины добавил, что движение в Европу и путь к свободе сегодня не только географическое и политическое, но и мировоззренческое. Он происходит на разных направлениях: Харьковском, Купянском, Запорожском, Северском, Покровском и других, многих направлениях.
Этот путь, он сложный, но Украина его преодолеет. Потому что мы проходим его вместе, в каждом уголке Украины. Которая, безусловно, является европейским государством. И которая обязательно будет мирной.
28-й День Конституции
28 июня приходится один из главных государственных праздников — День Конституции. В 2024 украинцы отмечают 28 годовщину принятия главного нормативно-правового акта страны.
Этот день стал значимым для создания государства после обретения независимости, ведь Конституция утвердила основные принципы суверенной и демократической страны:
определила принципы взаимодействия между обществом и властью;
гарантировала права и свободы человека;
закрепила суверенитет государства над всей его территорией, признаваемой неприкосновенной.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Календарь Праздников
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-