День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником — видео
Категория
Украина
Дата публикации

День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником — видео

Владимир Зеленский
День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником — видео
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В Украине 28 июня отмечается День Конституции. Президент Украины обратился к гражданам нашей страны с обращением.

Главные тезисы

 

  • Президент Владимир Зеленский подчеркнул значение первого слова первой статьи Конституции - 'Украина', обращаясь к народу.
  • Конституция гарантирует права и свободы граждан, суверенитет государства и его территориальную неприкосновенность.
  • 28-й День Конституции отмечает 28-ю годовщину принятия основного нормативно-правового акта страны, ставшего важным шагом после обретения независимости.

Первое слово первой статьи нашей Конституции — «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении ко Дню Конституции напомнил, что 28 июня 28 лет назад был принят Основной закон нашего государства.

Первое слово первой статьи нашей Конституции — «Украина». И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал прежде всего не о себе, понимает, что во время войны на первый план выходит ключевая обязанность. 17-я статья Конституции. Защита Украины — это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что преданность этому каждый день доказывают миллионы украинцев. Герои на передовой и те, кто тяжело трудится для укрепления государства. Украинцы, изменившие свою жизнь, изменили свою профессию, но не изменили свой выбор в пользу свободы, Украины, Европы.

Люди, которые, к сожалению, потеряли собственный дом, но, к счастью, не потеряли Украину в себе. Кто знает, что временная оккупация не победит извечные истины: Украина — единственная, независимая, Украина — родная. Все обучающие и все обучающиеся. Такие разные, разные по возрасту, но так свободны по духу. А одним словом — граждане. Граждане Украины, — говорит президент Украины.

Президент Украины добавил, что движение в Европу и путь к свободе сегодня не только географическое и политическое, но и мировоззренческое. Он происходит на разных направлениях: Харьковском, Купянском, Запорожском, Северском, Покровском и других, многих направлениях.

Этот путь, он сложный, но Украина его преодолеет. Потому что мы проходим его вместе, в каждом уголке Украины. Которая, безусловно, является европейским государством. И которая обязательно будет мирной.

Путин наносит удары не только по нашей земле. Каждый день он бьет по конституционным свободам украинцев. Он стреляет и убивает наши права, он атакует неотъемлемое право на жизнь, развитие, обилие, право на свой выбор. Все права наших детей. Все гарантированные Конституцией Украины права наших людей. Право всего нашего народа и нашей страны — это право на мир. Поэтому каждый день нашего сопротивления — это борьба не только за суверенные территории, но и прежде всего за суверенные права, за наши человеческие права. Те принципы, по которым мы жили до войны. И по которым будем жить после победы. Как граждане Украины. Независимой, свободной, успешной. Украина — часть объединенной Европы, часть глобального мира. С Днем Конституции, дорогие граждане! Слава Украине!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

28-й День Конституции

28 июня приходится один из главных государственных праздников — День Конституции. В 2024 украинцы отмечают 28 годовщину принятия главного нормативно-правового акта страны.

Этот день стал значимым для создания государства после обретения независимости, ведь Конституция утвердила основные принципы суверенной и демократической страны:

  • определила принципы взаимодействия между обществом и властью;

  • гарантировала права и свободы человека;

  • закрепила суверенитет государства над всей его территорией, признаваемой неприкосновенной.

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