И речь не о каких-то призрачных для России принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где говорится, что российская федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать — это статья 79.1, — подчеркнул Стефанчук.