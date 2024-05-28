Путину посоветовали перечитать Конституцию Украины после заявлений о "нелегитимности" Зеленского
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Путину посоветовали перечитать Конституцию Украины после заявлений о "нелегитимности" Зеленского

Владимир Зеленский
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Источник:  Руслан Стефанчук

По словам спикера Совета Руслана Стефанчука в ответ на упреки кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, украинский лидер сохранит полномочия до вступления в должность нового главы государства.

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Отлично, что на России начали читать Конституцию Украины. Рекомендовал бы любознательным читателям овладевать текстом нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "вечность"), а в нормальном, демократическом и безопасном понимании, — отметил Стефанчук.

Спикер парламента подчеркнул, что Владимир Зеленский, согласно Конституции и законам Украины, будет оставаться президентом до завершения военного положения.

Он подчеркнул, что нарративы Кремля остаются предсказуемыми и бессмысленными.

Единственное смущает, что отдельные "украинские" политики, будто готовя почву, почти слово в слово цитируют высказанные нарративы, в частности, и в стенах Украинского Парламента, — отметил Стефанчук.

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Спикер ВРУ также посоветовал России, кроме Конституции Украины, начать свою собственную "Конституцию".

И речь не о каких-то призрачных для России принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где говорится, что российская федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. Чтобы далеко не листать — это статья 79.1, — подчеркнул Стефанчук.

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