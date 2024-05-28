По словам спикера Совета Руслана Стефанчука в ответ на упреки кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, украинский лидер сохранит полномочия до вступления в должность нового главы государства.
В Раде развенчали упреки Путина о нелегитимности Зеленского
Спикер парламента подчеркнул, что Владимир Зеленский, согласно Конституции и законам Украины, будет оставаться президентом до завершения военного положения.
Он подчеркнул, что нарративы Кремля остаются предсказуемыми и бессмысленными.
Стефанчук советует Путину изучить Конституцию России
Спикер ВРУ также посоветовал России, кроме Конституции Украины, начать свою собственную "Конституцию".
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