За словами спікера Ради Руслана Стефанчука у відповідь на закиди кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського, український лідер збереже повноваження до вступу на пост нового глави держави.
У Раді розвінчали закиди Путіна про нелегітимність Зеленського
Спікер парламенту наголосив, що Володимир Зеленський, відповідно до Конституції та законів України, залишатиметься президентом до завершення воєнного стану.
Він підкреслив, що наративи Кремля залишаються передбачуваними та безглуздими.
Стефанчук радить Путіну вивчити Конституцію Росії
Спікер ВРУ також порадив Росії, крім Конституції України, почати свою власну "Конституцію".
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