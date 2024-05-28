Путіну порадили перечитати Конституцію України після заяв про "нелегітимність" Зеленського
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Путіну порадили перечитати Конституцію України після заяв про "нелегітимність" Зеленського

Володимир Зеленський
Джерело:  Руслан Стефанчук

За словами спікера Ради Руслана Стефанчука у відповідь на закиди кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського, український лідер збереже повноваження до вступу на пост нового глави держави. 

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Дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях, — зазначив Стефанчук.

Спікер парламенту наголосив, що Володимир Зеленський, відповідно до Конституції та законів України, залишатиметься президентом до завершення воєнного стану.

Він підкреслив, що наративи Кремля залишаються передбачуваними та безглуздими.

Єдине бентежить, що окремі "українські" політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема, і у стінах Українського Парламенту, — зазначив Стефанчук.

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Спікер ВРУ також порадив Росії, крім Конституції України, почати свою власну "Конституцію".

І йдеться не про якісь примарні для росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що російська федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1, — наголосив Стефанчук.

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