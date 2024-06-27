Зеленський закликав партнерів розробити покроковий план для припинення агресії РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та її партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру і за українською Формулою миру протягом кількох місяців, який примусив би Росію до миру.
Головні тези:
- Президент України запропонував підписати три безпекові угоди в рамках партнерства з Європейським Союзом.
- Зеленський наголосив на важливості швидкого розв'язання конфлікту, щоб запобігти продовженню війни та гибелі людей.
- Візит до Брюсселя має стати ще одним кроком на шляху України до євроінтеграції та зміцнення безпекового партнерства.
Зеленський пропонує підготувати план за пунктами Формули миру для припинення агресії РФ
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та її партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру і за українською Формулою миру протягом кількох місяців, який примусив би Росію до миру.
Про це він заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі.
Він наголосив, що "ми не маємо багато часу, тому що в нас багато людей гинуть. Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років".
Зеленський анонсував підписання трьох безпекових угод
Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Він підпише ще три двосторонні безпекові угоди.
Як нагадав президент України Володимир Зеленський, днями Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському союзу.
27 червня під час візиту до Брюсселя, Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до інтеграції.
Зокрема під час візиту Зеленський:
зустрінеться з лідерами ЄС й держав-членів та проведе двосторонні перемовини;
підпише три безпекові угоди, одна з яких із ЄС;
Вона (безпекова угода з ЄС, — ред.) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині, — додав Володимир Зеленський.
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