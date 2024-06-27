Зеленський закликав партнерів розробити покроковий план для припинення агресії РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та її партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру і за українською Формулою миру протягом кількох місяців, який примусив би Росію до миру.

Зеленський пропонує підготувати план за пунктами Формули миру для припинення агресії РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та її партнери мають розробити спільний план дій за підсумками першого Саміту миру і за українською Формулою миру протягом кількох місяців, який примусив би Росію до миру.

Про це він заявив на пресконференції з президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі.

Ми запропонували всім лідерам зібратися на першій зустрічі (на Саміті миру — ред.). Це було дуже важко — зібрати в одному місці стільки країн із різних континентів. Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки — це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що "ми не маємо багато часу, тому що в нас багато людей гинуть. Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років".

Зеленський анонсував підписання трьох безпекових угод

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Він підпише ще три двосторонні безпекові угоди.

Як нагадав президент України Володимир Зеленський, днями Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському союзу.

27 червня під час візиту до Брюсселя, Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до інтеграції.

Зокрема під час візиту Зеленський:

зустрінеться з лідерами ЄС й держав-членів та проведе двосторонні перемовини;

підпише три безпекові угоди, одна з яких із ЄС;

Вона (безпекова угода з ЄС, — ред.) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині, — додав Володимир Зеленський.