Президент Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, підпише з ЄС угоду щодо гарантій безпеки на тлі продовження розв'язаної Росією злочинної війни проти України.

Що відомо про угоду між Україною та ЄС щодо гарантій безпеки

Зазначається, що ця угода гарантуватиме виконання країнами ЄС обіцянки надавати Україні озброєння, військову підготовку та іншу допомогу протягом багатьох років.

Угодою регулюватиметься надання ЄС допомоги Україні у дев'яти галузях, серед яких політична і безпекова.

Зокрема, допомога у безпековій сфері передбачає передачу Києву зброї, проведення підготовки українських військових, співпрацю в сфері оборонно-промислового виробництва, допомогу у розмінуванні територій.

Очікується, що Зеленський підпише пакт на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Офіційно про його візит не було оголошено, але дипломати заявили, що його присутність очікується.

Пакт покликаний доповнити аналогічні угоди, укладені між Україною та її союзниками, оскільки вона продовжує захищатися від вторгнення Росії.

У документі також зазначається, що в разі майбутньої агресії Росії проти України Брюсель протягом 24 годин має провести консультації щодо нагальних потреб Києва і швидко затвердити наступні кроки відповідно до зобов'язань.

У проєкті документа ЄС ідеться про те, що його зобов'язання залишатимуться чинними, "доки Україна прямує своїм європейським шляхом", і їх буде переглянуто найпізніше через 10 років.

Що відомо про фінансову підтримку та витрати на військову допомогу

При цьому у документі не вказується розмір витрат або кількість майбутньої допомоги.

У ньому зазначається, що цього року ЄС погодився виділити 5 млрд євро у фонд військової допомоги Україні.

Однак у ЄС не можуть обіцяти виділення такої самої суми протягом наступних років.