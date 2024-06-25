Безглузда відплата. В ЄС відреагували на обмеження мовлення європейських медіа у Росії
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Безглузда відплата. В ЄС відреагували на обмеження мовлення європейських медіа у Росії

ЄС
Джерело:  Українська правда

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова розкритикувала рішення Кремля обмежити мовлення понад 80 європейських ЗМІ на території Росії.

Головні тези:

  • Рішення Кремля обмежити мовлення понад 80 європейських ЗМІ на території Росії спричинило критику віцепрезидентки Європейської комісії.
  • Обмеження європейських медіа свідчить про безперервне порушення свободи ЗМІ в Росії та відповідь на рішення Ради ЄС щодо російських пропагандистських ЗМІ.
  • Москва ввела обмеження на мовлення й доступ до 81 європейського ЗМІ у відповідь на заборону пропагандистських ЗМІ РФ європейським союзом.
  • Серед заборонених європейських ЗМІ у Росії потрапили видання та телекомпанії з Німеччини, Іспанії, Італії, Франції та інших країн.
  • Ситуація свідчить про наростання напруги між Європейським союзом та Росією у сфері свободи слова та медіа.

Росія безперервно порушує свободу слова — Юрова

На думку Юрової, рішення обмежити європейські медіа в Росії свідчать про "безперервне порушення свободи ЗМІ з боку Кремля".

Це безглузда відплата. Ні, пропагандистські ЗМІ, які фінансуються Росією для поширення дезінформації в межах російської військової доктрини, не є тим самим, що й незалежні ЗМІ. Демократичні країни це знають.

Росія ввела свої “санкції” проти європейських ЗМІ

Російське Міністерство закордонних справ раніше 25 червня заявило, що Москва запроваджує обмеження на мовлення й доступ щодо 81 європейського ЗМІ.

Серед тих, хто потрапив під російські заходи у відповідь, — німецький Spiegel, Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські Mundo, Pais і EFE, італійські Stampa, Repubblica і телекомпанія RAI, французькі Monde, Liberation і France-Presse, а також загальноєвропейські Politico і Euobserver.

Москва заявила, що це заходи у відповідь на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".

Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.

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