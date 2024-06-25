Безглузда відплата. В ЄС відреагували на обмеження мовлення європейських медіа у Росії

Віцепрезидентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова розкритикувала рішення Кремля обмежити мовлення понад 80 європейських ЗМІ на території Росії.
Головні тези:
- Рішення Кремля обмежити мовлення понад 80 європейських ЗМІ на території Росії спричинило критику віцепрезидентки Європейської комісії.
- Обмеження європейських медіа свідчить про безперервне порушення свободи ЗМІ в Росії та відповідь на рішення Ради ЄС щодо російських пропагандистських ЗМІ.
- Москва ввела обмеження на мовлення й доступ до 81 європейського ЗМІ у відповідь на заборону пропагандистських ЗМІ РФ європейським союзом.
- Серед заборонених європейських ЗМІ у Росії потрапили видання та телекомпанії з Німеччини, Іспанії, Італії, Франції та інших країн.
- Ситуація свідчить про наростання напруги між Європейським союзом та Росією у сфері свободи слова та медіа.
Росія безперервно порушує свободу слова — Юрова
На думку Юрової, рішення обмежити європейські медіа в Росії свідчать про "безперервне порушення свободи ЗМІ з боку Кремля".
Це безглузда відплата. Ні, пропагандистські ЗМІ, які фінансуються Росією для поширення дезінформації в межах російської військової доктрини, не є тим самим, що й незалежні ЗМІ. Демократичні країни це знають.
Continuous violation of #MediaFreedom by the #Kremlin 👇— Věra Jourová (@VeraJourova) June 25, 2024
It's a non-sense retaliation. No, propaganda outlets funded by 🇷🇺 to spread #disinformation as part of Russia’s military doctrine are not the same as independent media.
Democracies know that. https://t.co/QIcV0EjzvM pic.twitter.com/Q6QqbORr9W
Росія ввела свої “санкції” проти європейських ЗМІ
Російське Міністерство закордонних справ раніше 25 червня заявило, що Москва запроваджує обмеження на мовлення й доступ щодо 81 європейського ЗМІ.
Москва заявила, що це заходи у відповідь на рішення Ради ЄС від 17 травня про заборону пропагандистських ЗМІ РФ: "РИА Новости", "Известия" та "Российская газета".
Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.
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