Бессмысленная отплата. В ЕС отреагировали на ограничение вещания европейских медиа в России

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова раскритиковала решение Кремля ограничить вещание более 80 европейских СМИ на территории России.
Главные тезисы
- Решение Кремля ограничить вещание более 80 европейских СМИ в России вызвало критику вице-президента Европейской комиссии.
- Ограничения европейских медиа свидетельствуют о непрерывном нарушении свободы СМИ в России и ответе на решение Совета ЕС относительно российских пропагандистских СМИ.
- Введение ограничений на европейские СМИ в России подчеркивают серьезные проблемы со свободой слова в РФ.
Россия непрерывно нарушает свободу слова — Юрова
По мнению Юровой, решение ограничить европейские медиа в России свидетельствуют о "непрерывном нарушении свободы СМИ со стороны Кремля".
Это бессмысленное возмездие. Нет, пропагандистские СМИ, финансируемые Россией для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, не являются тем же, что и независимые СМИ. Демократические страны это знают.
Continuous violation of #MediaFreedom by the #Kremlin 👇— Věra Jourová (@VeraJourova) June 25, 2024
It's a non-sense retaliation. No, propaganda outlets funded by 🇷🇺 to spread #disinformation as part of Russia’s military doctrine are not the same as independent media.
Democracies know that. https://t.co/QIcV0EjzvM pic.twitter.com/Q6QqbORr9W
Россия ввела свои "санкции" против европейских СМИ
Российское Министерство иностранных дел ранее 25 июня заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ к 81 европейскому СМИ.
Москва заявила, что это ответные меры на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".
Напомним, еще в начале марта 2022 г. по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.
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