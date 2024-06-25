Бессмысленная отплата. В ЕС отреагировали на ограничение вещания европейских медиа в России

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова раскритиковала решение Кремля ограничить вещание более 80 европейских СМИ на территории России.

Россия непрерывно нарушает свободу слова — Юрова

По мнению Юровой, решение ограничить европейские медиа в России свидетельствуют о "непрерывном нарушении свободы СМИ со стороны Кремля".

Это бессмысленное возмездие. Нет, пропагандистские СМИ, финансируемые Россией для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, не являются тем же, что и независимые СМИ. Демократические страны это знают.

Continuous violation of #MediaFreedom by the #Kremlin 👇



It's a non-sense retaliation. No, propaganda outlets funded by 🇷🇺 to spread #disinformation as part of Russia’s military doctrine are not the same as independent media.



Democracies know that. https://t.co/QIcV0EjzvM pic.twitter.com/Q6QqbORr9W — Věra Jourová (@VeraJourova) June 25, 2024

Россия ввела свои "санкции" против европейских СМИ

Российское Министерство иностранных дел ранее 25 июня заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ к 81 европейскому СМИ.

Среди попавших под российские ответные мероприятия — немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver. Поделиться

Москва заявила, что это ответные меры на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Напомним, еще в начале марта 2022 г. по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.