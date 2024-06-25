Бессмысленная отплата. В ЕС отреагировали на ограничение вещания европейских медиа в России
Категория
Мир
Дата публикации

Бессмысленная отплата. В ЕС отреагировали на ограничение вещания европейских медиа в России

ЕС
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Источник:  Украинская правда

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова раскритиковала решение Кремля ограничить вещание более 80 европейских СМИ на территории России.

Главные тезисы

  • Решение Кремля ограничить вещание более 80 европейских СМИ в России вызвало критику вице-президента Европейской комиссии.
  • Ограничения европейских медиа свидетельствуют о непрерывном нарушении свободы СМИ в России и ответе на решение Совета ЕС относительно российских пропагандистских СМИ.
  • Введение ограничений на европейские СМИ в России подчеркивают серьезные проблемы со свободой слова в РФ.

Россия непрерывно нарушает свободу слова — Юрова

По мнению Юровой, решение ограничить европейские медиа в России свидетельствуют о "непрерывном нарушении свободы СМИ со стороны Кремля".

Это бессмысленное возмездие. Нет, пропагандистские СМИ, финансируемые Россией для распространения дезинформации в рамках российской военной доктрины, не являются тем же, что и независимые СМИ. Демократические страны это знают.

Россия ввела свои "санкции" против европейских СМИ

Российское Министерство иностранных дел ранее 25 июня заявило, что Москва вводит ограничения на вещание и доступ к 81 европейскому СМИ.

Среди попавших под российские ответные мероприятия — немецкий Spiegel, Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские Mundo, Pais и EFE, итальянские Stampa, Repubblica и телекомпания RAI, французские Monde, Liberation и France-Presse, а также общеевропейские Politico и Euobserver.

Москва заявила, что это ответные меры на решение Совета ЕС от 17 мая о запрете пропагандистских СМИ РФ: "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета".

Напомним, еще в начале марта 2022 г. по решению Совета ЕС в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik.

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