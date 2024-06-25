Україна готова виконати 11 вимог Угорщини щодо вступу до ЄС — Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює українську делегацію на переговорах про вступ із Європейським Союзом, підтвердила готовність України виконати 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин.

Україна готова виконати умови Угорщини для вступу до ЄС — Стефанішина

Стефанішина нагадала, що Україна "неодноразово й наполегливо" підтверджувала налаштованість підтримувати добрі відносини зі своїми сусідами, зокрема в питаннях, пов’язаних із захистом прав національних меншин.

Про це вона сказала у виступі на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС 25 червня.

Станом на зараз ми щиро віддані наміру вирішити та на цій основі повністю втілити 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною, спрямованих на посилення захисту прав національних меншин, і продовжувати двосторонні консультації з Угорщиною в цьому напрямку. Ольга Стефанішина Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Віцепрем’єрка зазначила, що Україна також готова втілювати подальші кроки в питанні захисту прав нацменшин, "погоджених у межах діалогу і на основі відповідних угод з Угорщиною, добросовісно і як внесок у взаємне розуміння, довіру та повагу".

Очікуємо такого ж внеску для подальшого взаєморозуміння, довіри та поваги від наших партнерів-сусідів.

Україна офіційно розпочала перемовини про вступ з ЄС

У Люксембурзі відбулась перша Міжурядова Конференція між Україною та ЄС, що ознаменувала початок фактичних перемовин про членство України в Європейському Союзі.

Українську делегацію очолила Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, головна перемовниця.

Початок переговорів щодо вступу України до ЄС є історичним моментом для українців, оскільки європейський вибір був одним з основних об'єднуючих чинників з моменту (часів) проголошення незалежності України. Поширити

Україна розглядає процес приєднання до ЄС як інструмент для трансформації та адаптації до стандартів, які вимагаються від усіх членів ЄС, а також для підвищення загальної ефективності та конкурентоспроможності як ЄС, так і України на міжнародному рівні. Процес вступу є каталізатором значних економічних та політичних реформ в Україні.

Вона підкреслила, що Україна готова адаптувати законодавство ЄС в повному обсязі та створити ефективні адміністративні та судові можливості для його повного впровадження.

11 умов Угорщини для вступу України до ЄС

Наприкінці січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Ужгорода передав українській стороні список із 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні.

Точний перелік "прохань" угорської сторони наразі не оприлюднюється, але ключові пункти з нього назвав на пресконференції сам Сійярто.

За його словами, йдеться про "повернення":

статусу національної школи (з навчанням угорською мовою);

можливості складати іспити (ЗНО/НМТ) угорською мовою;

можливості отримувати вищу освіту угорською;

права використання угорської в галузі культури;

використання угорської в галузі "суспільного життя".

Був також ще один пункт, який не прозвучав у сурдоперекладі на пресконференції, але Сійярто наголосив на ньому у фейсбук-пості: використання угорської у самоврядуванні.