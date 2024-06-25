Украина готова выполнить 11 требований Венгрии для вступления в ЕС — Стефанишина
Категория
Украина
Дата публикации

Украина готова выполнить 11 требований Венгрии для вступления в ЕС — Стефанишина

Стефанишина
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Источник:  Ольга Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, возглавляющая украинскую делегацию на переговорах о вступлении с Европейским Союзом, подтвердила готовность Украины выполнить 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшин.

Главные тезисы

  • Украина готова выполнить 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшин для вступления в ЕС.
  • Процесс вступления Украины в ЕС является историческим моментом и способствует трансформации страны по стандартам Европейского Союза.
  • Европейский выбор является одним из основных объединяющих факторов для Украины с момента провозглашения независимости.
  • Вступление в ЕС рассматривается Украиной как инструмент повышения конкурентоспособности на международном уровне.
  • Реформы, связанные с вступлением в ЕС, являются катализатором экономических и политических изменений в Украине.

Украина готова выполнить условия Венгрии для вступления в ЕС — Стефанишина

Стефанишина напомнила, что Украина "неоднократно и настойчиво" подтверждала настроенность поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в том числе в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств.

Об этом она сказала в выступлении на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС 25 июня.

На данный момент мы искренне привержены намерению решить и на этой основе полностью воплотить 11 вопросов, поднятых, в частности, венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении.

Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Вице-премьер отметила, что Украина также готова воплощать дальнейшие шаги в вопросе защиты прав нацменьшинств, "согласованных в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией, добросовестно и как вклад во взаимное понимание, доверие и уважение".

Ожидаем такого же вклада для дальнейшего взаимопонимания, доверия и уважения наших партнеров-соседей.

Украина официально начала переговоры о вступлении с ЕС

В Люксембурге прошла первая Межправительственная Конференция между Украиной и ЕС, ознаменовавшая начало фактических переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

Украинскую делегацию возглавила Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, главная переговорщица.

Начало переговоров по вступлению Украины в ЕС является историческим моментом для украинцев, поскольку европейский выбор был одним из основных объединяющих факторов с момента (времен) провозглашения независимости Украины.

Украина рассматривает процесс присоединения к ЕС как инструмента для трансформации и адаптации к стандартам, требуемым от всех членов ЕС, а также для повышения общей эффективности и конкурентоспособности как ЕС, так и Украины на международном уровне. Процесс вступления — катализатор значительных экономических и политических реформ в Украине.

Она подчеркнула, что Украина готова адаптировать законодательство ЕС в полном объеме и создать эффективные административные и судебные возможности для полного его внедрения.

11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС

В конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород передал украинской стороне список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине.

Точный перечень "прошений" венгерской стороны пока не обнародуется, но ключевые пункты по нему назвал на пресс-конференции сам Сийярто.

По его словам, речь идет о "возвращении":

  • статуса национальной школы (с обучением на венгерском языке);

  • возможности сдавать экзамены (ВНО/НМТ) на венгерском языке;

  • возможности получать высшее образование на венгерском;

  • права использования венгерской в области культуры;

  • использование венгерского в области "общественной жизни".

Был также еще один пункт, который не прозвучал в сурдопереводе на пресс-конференции, но Сийярто отметил его в фейсбук-посте: использование венгерского в самоуправлении.

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