Украина готова выполнить 11 требований Венгрии для вступления в ЕС — Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, возглавляющая украинскую делегацию на переговорах о вступлении с Европейским Союзом, подтвердила готовность Украины выполнить 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшин.
Главные тезисы
- Украина готова выполнить 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшин для вступления в ЕС.
- Процесс вступления Украины в ЕС является историческим моментом и способствует трансформации страны по стандартам Европейского Союза.
- Европейский выбор является одним из основных объединяющих факторов для Украины с момента провозглашения независимости.
- Вступление в ЕС рассматривается Украиной как инструмент повышения конкурентоспособности на международном уровне.
- Реформы, связанные с вступлением в ЕС, являются катализатором экономических и политических изменений в Украине.
Украина готова выполнить условия Венгрии для вступления в ЕС — Стефанишина
Стефанишина напомнила, что Украина "неоднократно и настойчиво" подтверждала настроенность поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в том числе в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств.
Об этом она сказала в выступлении на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС 25 июня.
Вице-премьер отметила, что Украина также готова воплощать дальнейшие шаги в вопросе защиты прав нацменьшинств, "согласованных в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией, добросовестно и как вклад во взаимное понимание, доверие и уважение".
Ожидаем такого же вклада для дальнейшего взаимопонимания, доверия и уважения наших партнеров-соседей.
Украина официально начала переговоры о вступлении с ЕС
В Люксембурге прошла первая Межправительственная Конференция между Украиной и ЕС, ознаменовавшая начало фактических переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.
Украинскую делегацию возглавила Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, главная переговорщица.
Украина рассматривает процесс присоединения к ЕС как инструмента для трансформации и адаптации к стандартам, требуемым от всех членов ЕС, а также для повышения общей эффективности и конкурентоспособности как ЕС, так и Украины на международном уровне. Процесс вступления — катализатор значительных экономических и политических реформ в Украине.
Она подчеркнула, что Украина готова адаптировать законодательство ЕС в полном объеме и создать эффективные административные и судебные возможности для полного его внедрения.
11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
В конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Ужгород передал украинской стороне список из 11 требований, которые должны гарантировать права венгерского нацменьшинства в Украине.
Точный перечень "прошений" венгерской стороны пока не обнародуется, но ключевые пункты по нему назвал на пресс-конференции сам Сийярто.
По его словам, речь идет о "возвращении":
статуса национальной школы (с обучением на венгерском языке);
возможности сдавать экзамены (ВНО/НМТ) на венгерском языке;
возможности получать высшее образование на венгерском;
права использования венгерской в области культуры;
использование венгерского в области "общественной жизни".
Был также еще один пункт, который не прозвучал в сурдопереводе на пресс-конференции, но Сийярто отметил его в фейсбук-посте: использование венгерского в самоуправлении.
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