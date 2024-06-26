Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, подпишет с ЕС соглашение о гарантиях безопасности на фоне продолжения развязанной Россией преступной войны против Украины.
Главные тезисы
- Соглашение между Украиной и ЕС гарантирует предоставление вооружения, военной подготовки и финансовой помощи на военные нужды.
- ЕС обязуется проводить консультации и принимать быстрые решения в случае повторной агрессии России против Украины.
- Финансовая поддержка на военные нужды Украины составит 5 млрд евро в текущем году, с возможными увеличениями в следующие годы.
- Соглашение предусматривает оставление обязательств ЕС в силе на протяжении 10 лет или до следования Украиной европейскому пути.
- Подписание пакта о гарантиях безопасности позволит Украине продолжить защиту от возможной агрессии России и получить неотложную поддержку со стороны ЕС.
Что известно о соглашении между Украиной и ЕС по гарантиям безопасности
Это соглашение будет гарантировать выполнение странами ЕС обещания предоставлять Украине вооружение, военную подготовку и другую помощь на протяжении многих лет.
Соглашением будет регулироваться предоставление ЕС помощи Украине в девяти отраслях, среди которых политическая и безопасная.
В частности, помощь в сфере безопасности предусматривает передачу Киеву оружия, проведение подготовки украинских военных, сотрудничество в сфере оборонно-промышленного производства, помощь в разминировании территорий.
Ожидается, что Зеленский подпишет пакт на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Официально о его визите не было объявлено, но дипломаты заявили, что его присутствие ожидается.
Пакт призван дополнить аналогичные соглашения, заключенные между Украиной и ее союзниками, поскольку она продолжает защищаться от вторжения России.
В документе также отмечается, что в случае предстоящей агрессии России против Украины Брюссель в течение 24 часов должен провести консультации по неотложным потребностям Киева и быстро утвердить следующие шаги в соответствии с обязательствами.
В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своим европейским путем", и они будут пересмотрены позже через 10 лет.
Что известно о финансовой поддержке и расходах на военную помощь
При этом в документе не указывается размер расхода или количество будущей помощи.
В нем отмечается, что в этом году ЕС согласился выделить 5 млрд. евро в фонд военной помощи Украине.
Однако в ЕС не могут обещать выделение такой же суммы в течение следующих лет.
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