Президент Владимир Зеленский в четверг, 27 июня, подпишет с ЕС соглашение о гарантиях безопасности на фоне продолжения развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно о соглашении между Украиной и ЕС по гарантиям безопасности

Это соглашение будет гарантировать выполнение странами ЕС обещания предоставлять Украине вооружение, военную подготовку и другую помощь на протяжении многих лет.

Соглашением будет регулироваться предоставление ЕС помощи Украине в девяти отраслях, среди которых политическая и безопасная.

В частности, помощь в сфере безопасности предусматривает передачу Киеву оружия, проведение подготовки украинских военных, сотрудничество в сфере оборонно-промышленного производства, помощь в разминировании территорий.

Ожидается, что Зеленский подпишет пакт на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Официально о его визите не было объявлено, но дипломаты заявили, что его присутствие ожидается.

Пакт призван дополнить аналогичные соглашения, заключенные между Украиной и ее союзниками, поскольку она продолжает защищаться от вторжения России.

В документе также отмечается, что в случае предстоящей агрессии России против Украины Брюссель в течение 24 часов должен провести консультации по неотложным потребностям Киева и быстро утвердить следующие шаги в соответствии с обязательствами.

В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своим европейским путем", и они будут пересмотрены позже через 10 лет.

Что известно о финансовой поддержке и расходах на военную помощь

При этом в документе не указывается размер расхода или количество будущей помощи.

В нем отмечается, что в этом году ЕС согласился выделить 5 млрд. евро в фонд военной помощи Украине.

Однако в ЕС не могут обещать выделение такой же суммы в течение следующих лет.