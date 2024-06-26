По информации журналистов Financial Times, страны ЕС на фоне угрозы российской агрессии сталкиваются с проблемой нехватки личного состава в собственных армиях.

Какую по численности армию имеют страны ЕС для отражения вероятной агрессии России

Как отмечают журналисты издания, в случае вооруженного нападения России страны ЕС смогут задействовать не более 300 тыс. военных.

В материале издания отмечается, что после масштабного нападения России на Украину в 2022 году канцлер Германии Олаф Шольц провозгласил Zeitenwende – "переломный момент" в политике его страны в отношении расходов на оборону.

И эти расходы за последние два года значительно возросли, однако проблема нехватки военных так и не была решена.

Журналисты подчеркивают, что в настоящее время армия Германии составляет 181 тыс. военнослужащих и для полной штатной численности не достает еще около 20 тыс. человек.

В материале издания отмечается, что Германия имеет наибольший кадровый дефицит военных среди других стран ЕС, однако она такая не единственная.

В частности, британская армия, как отмечают журналисты, на протяжении многих лет проваливала ежегодные целевые показатели по набору военных.

В прошлом году сухопутный корпус британской армии потерял 4 тыс. солдат.

Наибольшую по численности армию среди стран ЕС у 203 тыс. человек имеет Франция.

Однако французская армия также остается не полностью укомплектованной по численности личного состава.

В общей сложности численность армии Франции за последние 10 лет сократилась на 8%.

В Италии численность армии сократилась за десять лет с 200 тыс. до 160 тыс. 900 сегодня.

Почему странам ЕС будет проблемно выставить численную армию в случае нападения России

По документам, страны ЕС-члены НАТО совокупно имеют 1,9 млн. военных, чего на первый взгляд достаточно в противостоянии российской армии, численность которой насчитывает 1,1 млн. военных.

Однако в реальности странам ЕС трудно будет привлечь к вероятным боевым действиям даже совокупно около 300 тыс. военных.

Оборонное планирование НАТО в Европе в течение многих лет сводилось к вопросу "Готовы ли вы предоставить 300 спецназовцев для Афганистана" и ничего общего с массовостью. Это создало пробелы. Мы наблюдаем сокращение сил на всем континенте из года в год, - объясняет сотрудник Европейского совета по международным отношениям и до 2022 года помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

Авторы материала подчеркивают, что в определенном смысле количество живой силы является грубым показателем военного потенциала, продемонстрировавшим преступное нападение России на Украину.

Но даже в технологически развитых армиях количество все еще имеет решающее значение, поскольку малочисленные подразделения обладают ограниченной способностью выдерживать потери. Фактор сдерживания имеет решающее значение.