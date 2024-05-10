По словам заместителя генсека НАТО Мирчи Джоане, в настоящее время у России нет ни намерений, ни возможности осуществить нападение на какую-либо из стран Альянса.

В НАТО не верят в возможность нападения со стороны России

При этом Джоане отметил, что Россия ведет против стран Альянса тотальную "гибридную" войну.

Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и публичных трансформаций беспрецедентной трудности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО, — подчеркивает заместитель генсека Альянса. Поделиться

Джоане также отметил, что в настоящее время страны Альянса продолжают адаптироваться и трансформироваться быстрее, чем когда-либо в последние десятилетия.

Венгрия обвиняет НАТО в провоцировании войны с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечает, что его страна недовольна позицией стран НАТО по помощи Украине.

По мнению венгерских властей, Альянс якобы стремительно идет к масштабной войне.

Сийярто в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет участвовать в оказании военной помощи Украине на 100 млрд евро.

Венгрия, по его словам, также не планирует присоединяться к учениям украинских военных.

НАТО пересекла свои собственные красные линии и делает огромные шаги в сторону войны, тогда как прямая конфронтация будет связана с риском начала Третьей мировой войны, заявил Сийярто. Поделиться

Он добавил, что страны НАТО считают войну на Украине своей войной. Такая идея противоположна позиции Будапешта.

Те, кто считает, что это наша война, поддерживают продолжение войны до победы Украины, — отметил Сийярто. Поделиться

По его мнению, "единственный реалистичный путь" завершения войны — дипломатия.