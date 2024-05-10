По словам заместителя генсека НАТО Мирчи Джоане, в настоящее время у России нет ни намерений, ни возможности осуществить нападение на какую-либо из стран Альянса.
В НАТО не верят в возможность нападения со стороны России
При этом Джоане отметил, что Россия ведет против стран Альянса тотальную "гибридную" войну.
Джоане также отметил, что в настоящее время страны Альянса продолжают адаптироваться и трансформироваться быстрее, чем когда-либо в последние десятилетия.
Венгрия обвиняет НАТО в провоцировании войны с Россией
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечает, что его страна недовольна позицией стран НАТО по помощи Украине.
По мнению венгерских властей, Альянс якобы стремительно идет к масштабной войне.
Сийярто в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет участвовать в оказании военной помощи Украине на 100 млрд евро.
Венгрия, по его словам, также не планирует присоединяться к учениям украинских военных.
Он добавил, что страны НАТО считают войну на Украине своей войной. Такая идея противоположна позиции Будапешта.
По его мнению, "единственный реалистичный путь" завершения войны — дипломатия.
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