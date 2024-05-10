За словами заступника генсека НАТО Мірчі Джоане, наразі Росія не має ні намірів, ні можливості здійснити напад на якусь з країн Альянсу.
У НАТО не вірять в можливість нападу з боку Росії
При цьому Джоане зазначив, що Росія веде проти країн Альянсу тотальну “гібридну” війну.
Джоане також зазначив, що наразі країни Альянсу продовжують адаптуватись та трансформуватись швидше ніж будь-коли протягом останніх десятиліть.
Угорщина звинувачує НАТО у провокуванні війни з Росією
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначає, що його країна незадоволена позицією країн НАТО щодо допомоги Україні.
На думку угорської влади, Альянс нібито стрімко прямує до масштабної війни.
Сійярто в черговий раз підкреслив, що його країна не братиме участі у наданні військової допомоги Україні на 100 млрд євро.
Угорщина, за його словами, також не планує приєднуватись до навчань українських військових.
Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.
На його думку, "єдиний реалістичний шлях" завершення війни — дипломатія.
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