За словами заступника генсека НАТО Мірчі Джоане, наразі Росія не має ні намірів, ні можливості здійснити напад на якусь з країн Альянсу.

У НАТО не вірять в можливість нападу з боку Росії

При цьому Джоане зазначив, що Росія веде проти країн Альянсу тотальну “гібридну” війну.

Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО, — підкреслює заступник генсека Альянсу. Поширити

Джоане також зазначив, що наразі країни Альянсу продовжують адаптуватись та трансформуватись швидше ніж будь-коли протягом останніх десятиліть.

Угорщина звинувачує НАТО у провокуванні війни з Росією

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначає, що його країна незадоволена позицією країн НАТО щодо допомоги Україні.

На думку угорської влади, Альянс нібито стрімко прямує до масштабної війни.

Сійярто в черговий раз підкреслив, що його країна не братиме участі у наданні військової допомоги Україні на 100 млрд євро.

Угорщина, за його словами, також не планує приєднуватись до навчань українських військових.

НАТО перетнула свої власні червоні лінії і робить величезні кроки у бік війни, тоді як пряма конфронтація буде пов'язана з ризиком початку Третьої світової війни, — заявив Сійярто. Поширити

Він додав, що країни НАТО вважають війну в Україні своєю війною. Така ідея протилежна позиції Будапешта.

Ті, хто вважає, що це наша війна, підтримують продовження війни до перемоги України, — зазначив Сійярто. Поширити

На його думку, "єдиний реалістичний шлях" завершення війни — дипломатія.