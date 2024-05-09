Чи присутній в Україні контингент НАТО — відповідь Туска
Категорія
Світ
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Чи присутній в Україні контингент НАТО — відповідь Туска

Дональд Туск
Джерело:  РБК Україна

На території України вже присутній певний контингент представників Північноатлантичного альянсу. Йдеться про інструкторів та спостерігачів.

Чи присутній в Україні контингент НАТО

У прем'єра запитали, чи може ООН відправити свої війська в Україну. Туск у відповідь згадав війну в Югославію, під час якої війська ООН не прибули, але при цьому участь брали представники НАТО, які домоглися припинення війни. Польський чиновник наголосив, що ООН не підходить для війни, а для поділу.

На даний момент, як ви знаєте, я не хочу втручатися безпосередньо (в Україну — ред.), тому що не хочу посилати війська, — сказав він.

Далі Туск уточнив, що НАТО допомагає Україні настільки, наскільки це можливо і без допомоги НАТО Україна не змогла б так довго проіснувати.

У розмові з журналісткою Туск згадав, що на території України вже перебуває низка солдатів, спостерігачів та інженерів союзників Польщі по НАТО, але чиї ці військові він не уточнив.

У НАТО вірять, що Україна може розгромити армію РФ

Як зазначає очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, попри локальні успіхи російських загарбників на фронті Україна все ще може здобути перемогу у цій війні.

Бауер не приховує той факт, проблеми з наданням ЗСУ західної допомоги негативно вплинули на ситуацію на фронті.

Однак Україні не варто втрачати надію, адже просування і успіхи російських окупантів на фронті залишаються обмеженими і не набули стратегічного характеру.

Найважливіше, що ми продовжуємо надсилати допомогу. І чим довше триває війна, тим складніше це робити. Багато країн уже два роки дають зброю і боєприпаси зі своїх запасів, але і вони не безкінечні, — попередив Бауер.

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