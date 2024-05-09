Присутствует ли в Украине контингент НАТО — ответ Туска

На территории Украины уже находится определенный контингент представителей Североатлантического альянса. Речь идет об инструкторах и наблюдателях.

Присутствует ли в Украине контингент НАТО

У премьера спросили, может ли ООН отправить свои войска в Украину. Туск в ответ вспомнил войну в Югославию, во время которой войска ООН не прибыли, но при этом участвовали представители НАТО, добившиеся прекращения войны. Польский чиновник подчеркнул, что ООН не подходит для войны, а для разделения.

На данный момент, как вы знаете, я не хочу вмешиваться напрямую (в Украину — ред.), потому что не хочу посылать войска, — сказал он. Поделиться

Далее Туск уточнил, что НАТО помогает Украине настолько, насколько это возможно и без помощи НАТО, Украина не смогла бы так долго просуществовать.

В разговоре с журналисткой Туск упомянул, что на территории Украины уже находится ряд солдат, наблюдателей и инженеров союзников Польши по НАТО, но чьи военные он не уточнил.

В НАТО верят, что Украина может разгромить армию РФ

Как отмечает глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, несмотря на локальные успехи российских захватчиков на фронте, Украина все еще может одержать победу в этой войне.

Бауэр не скрывает тот факт, что проблемы с предоставлением ВСУ западной помощи негативно повлияли на ситуацию на фронте.

Однако Украине не стоит терять надежду, ведь продвижение и успехи российских оккупантов на фронте остаются ограниченными и не приобрели стратегический характер.