По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, агрессия России грозит не только Украине, но также Молдове, Грузии и всем странам НАТО.

Агрессия Кремля угрожает НАТО и другим постсоветским странам

Полгода назад я впервые заговорил о военном потенциале. Для меня было важно, чтобы мы обращали внимание на ценность безопасности в целом и серьезно относились к реалиям новой политики безопасности. Жестокая война России против Украины, нарушающая международное право, является посягательством на наш мир в Европе и во всем мире, — отмечает глава Минобороны Германии. Поделиться

Писториус подчеркнул, что развязанная Россией преступная война против Украины является атакой на международный порядок и свободу, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин отказывается признавать суверенитет соседних с Россией государств.

Когда я посетил Одессу на прошлой неделе, война была вездесущей. Разрушены дома, памятники, заваленные мешками с песком, ракетная тревога, тяжелораненые солдаты в госпитале, с которыми мне удалось поговорить. Для Путина эти человеческие судьбы не имеют значения. Он начал войну, и она не прекратится. Воздушные удары по Украине, в том числе по гражданским объектам, снова активизировались, — подчеркнул глава оборонного ведомства Германии. Поделиться

Он предупредил, что Россия уже давно перевела свою экономику на военные рельсы и продолжает производить большое количество вооружений.

Поэтому Писториус подчеркнул, что западным странам не следует ожидать, что Кремль остановит свою агрессию за пределами Украины.

В конце концов, Россия также представляет угрозу Грузии, Молдове и, наконец, НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, дамы и господа. Прекращение нашей поддержки будет иметь фатальные последствия, в частности, но не только для украинского ПВО, — подчеркнул глава Минобороны Германии. Поделиться

Он упомянул о передаче Германией третьей системы ЗРК Patriot Украине и инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которые вносят важный вклад в эту сферу.

Отправит ли Германия военных инструкторов в Украину

Писториус исключил отправку немецких военных инструкторов для учений ВСУ в Украину.

В ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена о том, информировано ли правительство ФРГ о прениях по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки немецких военных в Украину, Писториус сказал: "Ответы на ваши вопрос — нет и нет".