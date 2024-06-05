По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, агрессия России грозит не только Украине, но также Молдове, Грузии и всем странам НАТО.
Главные тезисы
- Агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для Молдовы, Грузии и стран НАТО.
- Международное право нарушается агрессией России, что негативно сказывается на мире и безопасности в Европе.
- Россия продолжает производить большие объемы вооружений, угрожая стабильности региона и требуя поддержки со стороны западных стран.
- Глава Минобороны Германии подчеркнул важность продолжения поддержки Украины и предупредил о возможных роковых последствиях ее отсутствия.
- Несмотря на потенциальные угрозы, правительство ФРГ пока не рассматривает отправку военных инструкторов в Украину.
Агрессия Кремля угрожает НАТО и другим постсоветским странам
Писториус подчеркнул, что развязанная Россией преступная война против Украины является атакой на международный порядок и свободу, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин отказывается признавать суверенитет соседних с Россией государств.
Он предупредил, что Россия уже давно перевела свою экономику на военные рельсы и продолжает производить большое количество вооружений.
Поэтому Писториус подчеркнул, что западным странам не следует ожидать, что Кремль остановит свою агрессию за пределами Украины.
Он упомянул о передаче Германией третьей системы ЗРК Patriot Украине и инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которые вносят важный вклад в эту сферу.
Отправит ли Германия военных инструкторов в Украину
Писториус исключил отправку немецких военных инструкторов для учений ВСУ в Украину.
В ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена о том, информировано ли правительство ФРГ о прениях по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки немецких военных в Украину, Писториус сказал: "Ответы на ваши вопрос — нет и нет".
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