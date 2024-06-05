Писториус назвал страны в тени угрозы нападения России
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Политика
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Писториус назвал страны в тени угрозы нападения России

Борис Писториус
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Источник:  DW

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, агрессия России грозит не только Украине, но также Молдове, Грузии и всем странам НАТО.

Главные тезисы

  • Агрессия России представляет угрозу не только для Украины, но и для Молдовы, Грузии и стран НАТО.
  • Международное право нарушается агрессией России, что негативно сказывается на мире и безопасности в Европе.
  • Россия продолжает производить большие объемы вооружений, угрожая стабильности региона и требуя поддержки со стороны западных стран.
  • Глава Минобороны Германии подчеркнул важность продолжения поддержки Украины и предупредил о возможных роковых последствиях ее отсутствия.
  • Несмотря на потенциальные угрозы, правительство ФРГ пока не рассматривает отправку военных инструкторов в Украину.

Агрессия Кремля угрожает НАТО и другим постсоветским странам

Полгода назад я впервые заговорил о военном потенциале. Для меня было важно, чтобы мы обращали внимание на ценность безопасности в целом и серьезно относились к реалиям новой политики безопасности. Жестокая война России против Украины, нарушающая международное право, является посягательством на наш мир в Европе и во всем мире, — отмечает глава Минобороны Германии.

Писториус подчеркнул, что развязанная Россией преступная война против Украины является атакой на международный порядок и свободу, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин отказывается признавать суверенитет соседних с Россией государств.

Когда я посетил Одессу на прошлой неделе, война была вездесущей. Разрушены дома, памятники, заваленные мешками с песком, ракетная тревога, тяжелораненые солдаты в госпитале, с которыми мне удалось поговорить. Для Путина эти человеческие судьбы не имеют значения. Он начал войну, и она не прекратится. Воздушные удары по Украине, в том числе по гражданским объектам, снова активизировались, — подчеркнул глава оборонного ведомства Германии.

Он предупредил, что Россия уже давно перевела свою экономику на военные рельсы и продолжает производить большое количество вооружений.

Поэтому Писториус подчеркнул, что западным странам не следует ожидать, что Кремль остановит свою агрессию за пределами Украины.

В конце концов, Россия также представляет угрозу Грузии, Молдове и, наконец, НАТО. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину, дамы и господа. Прекращение нашей поддержки будет иметь фатальные последствия, в частности, но не только для украинского ПВО, — подчеркнул глава Минобороны Германии.

Он упомянул о передаче Германией третьей системы ЗРК Patriot Украине и инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", которые вносят важный вклад в эту сферу.

Отправит ли Германия военных инструкторов в Украину

Писториус исключил отправку немецких военных инструкторов для учений ВСУ в Украину.

В ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена о том, информировано ли правительство ФРГ о прениях по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки немецких военных в Украину, Писториус сказал: "Ответы на ваши вопрос — нет и нет".

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