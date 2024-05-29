Писториус выступил против отправки немецких военных инструкторов в Украину
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Писториус выступил против отправки немецких военных инструкторов в Украину

Борис Писториус
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Источник:  Bild

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не будет отправлять военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины.

Германия отказывается отправлять собственных военных в Украину для учений ВСУ

Глава Минобороны Германии отметил, что риски превосходят эффект реализации такой инициативы.

Добавленная стоимость, которую я не вижу, несоразмерна с риском и усилиями, которые придется приложить, поэтому для нас это не вариант, — подчеркнул Писториус.

Что известно о позиции других западных партнеров

Известно, что главком ВСУ Валерий Залужный подписал документы о разрешении военным инструкторам из Франции посетить учебные центры в Украине.

В то же время, Министерство обороны Украины сообщало, что ведутся переговоры с Францией и другими странами о возможности принятия их военных инструкторов.

По словам военного эксперта и бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака в комментарии журналистам издания «УНИАН», чему западные военные инструкторы смогут научить украинских военных — это интересный вопрос, ведь именно у украинских военных значительно больше боевого опыта.

Однако, по его словам, Украине бы не помешали западные технические специалисты, которые могли бы обслуживать и ремонтировать полученную от партнеров военную технику.

Он также отметил, что хотелось бы рассчитывать на прибытие западных военных, которые не будут принимать участие непосредственно в боевых действиях, однако примут на себя охрану границ с Беларусью и Приднестровьем.

НАТО не может принять такое решение. Мы знаем позицию Словакии, Венгрии, Турции. Коллективного решения не будет. Фишка в том, что за коллективным решением очень легко спрятаться. А если каждый в отдельности — это большой политический вызов. Поэтому нужно иметь действительно серьезные нервы, чтобы самому уйти, заявить о своей позиции, одобрить ее внутри страны и отправить своих военных в Украину, — объяснил Ступак.

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