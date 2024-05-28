По словам главы внешней дипломатии ЕС Жозепа Борреля, страны ЕС не имеют единой позиции по отправке военных инструкторов для учений ВСУ на территории Украины.
Почему ЕС не может договориться об отправке военных инструкторов в Украину
При этом Боррель подчеркнул, что ВСУ нуждаются в расширении формата военной подготовки, поскольку Украина планирует мобилизовать большее количество людей.
Боррель также отметил, что странам ЕС необходимо адаптировать европейский потенциал и предложения по профессиональной подготовке военных к нуждам Украины.
По его словам, в настоящее время европейские страны не имеют четкой и согласованной позиции по отправке военных инструкторов на территорию Украины.
Страны ЕС снимают ограничения для Украины на удары их оружием по территории РФ
Глава внешней дипломатии ЕС отметил, что ряд стран ЕС уже позволили Украине использовать полученное от них оружие для ударов по территории РФ.
Он добавил, что согласно законам войны, нет никаких ограничений для ударов Украины по территории РФ.
Однако, по его словам, ряд западных стран все еще опасаются реакции России на это.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-