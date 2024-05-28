Готов ли ЕС отправить военных инструкторов в Украину — ответ Борреля
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Готов ли ЕС отправить военных инструкторов в Украину — ответ Борреля

Еврокомиссия
Жозеп Боррель
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По словам главы внешней дипломатии ЕС Жозепа Борреля, страны ЕС не имеют единой позиции по отправке военных инструкторов для учений ВСУ на территории Украины.

Почему ЕС не может договориться об отправке военных инструкторов в Украину

При этом Боррель подчеркнул, что ВСУ нуждаются в расширении формата военной подготовки, поскольку Украина планирует мобилизовать большее количество людей.

Наша тренировочная миссия была очень успешной. Миссией было подготовлено более 50 тысяч украинских солдат. И мы надеемся, что к концу лета мы подготовим 60 тыс., — подчеркнул глава внешней дипломатии ЕС.

Боррель также отметил, что странам ЕС необходимо адаптировать европейский потенциал и предложения по профессиональной подготовке военных к нуждам Украины.

Мы в скором времени определим новые цели. Растет консенсус по поводу повышения уровня амбиций наших обучающих возможностей. Но я не хочу отстаивать ни одну цифру, пока мы не убедимся, что нам удастся это выполнить, — объяснил глава внешнеполитического ведомства ЕС.

По его словам, в настоящее время европейские страны не имеют четкой и согласованной позиции по отправке военных инструкторов на территорию Украины.

Страны ЕС снимают ограничения для Украины на удары их оружием по территории РФ

Глава внешней дипломатии ЕС отметил, что ряд стран ЕС уже позволили Украине использовать полученное от них оружие для ударов по территории РФ.

Разрешаем ли мы использовать оружие на русской территории? Государства-члены начали это решать, снимая такое ограничение. Еще одна важная вещь для обсуждения сегодня, — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что согласно законам войны, нет никаких ограничений для ударов Украины по территории РФ.

Однако, по его словам, ряд западных стран все еще опасаются реакции России на это.

Но вы должны найти баланс между риском эскалации и необходимостью украинцев защищаться. Потому что, конечно, вы не можете направиться туда, откуда происходят атаки, вы находитесь в абсолютно ассиметричной ситуации, — объяснил Боррель.

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