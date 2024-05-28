За словами очільника зовнішньої дипломатії ЄС Жозепа Борреля, країни ЄС не мають одностайної позиції щодо відправки військових інструкторів для навчань ЗСУ на території України.
Чому ЄС не може домовитись про відправку військових інструкторів в Україну
При цьому Боррель підкреслив, що ЗСУ потребують розширення формату військової підготовки, оскільки Україна планує мобілізувати більшу кількість людей.
Боррель також зазначив, що країнам ЄС необхідно адаптувати європейський потенціал і пропозиції з професійної підготовки військових до потреб України.
За його словами, наразі європейські країни не мають чіткої і узгодженої позиції щодо відправки військових інструкторів на територію України.
Країни ЄС знімають обмеження для України на удари їхньою зброєю по території РФ
Глава зовнішньої дипломатії ЄС зазначив, що низка країн ЄС вже дозволила Україні використовувати отриману від них зброю для ударів по території РФ.
Він додав, що відповідно до законів війни, не має ніяких обмежень для ударів України по території РФ.
Однак, за його словами, низка західних країн все ще побоюється реакції Росії на це.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-