За словами очільника зовнішньої дипломатії ЄС Жозепа Борреля, країни ЄС не мають одностайної позиції щодо відправки військових інструкторів для навчань ЗСУ на території України.

Чому ЄС не може домовитись про відправку військових інструкторів в Україну

При цьому Боррель підкреслив, що ЗСУ потребують розширення формату військової підготовки, оскільки Україна планує мобілізувати більшу кількість людей.

Наша тренувальна місія була дуже успішною. Місією було підготовлено понад 50 тисяч українських солдат. І ми сподіваємося, що до кінця літа ми підготуємо 60 тис, — підкреслив глава зовнішньої дипломатії ЄС. Поширити

Боррель також зазначив, що країнам ЄС необхідно адаптувати європейський потенціал і пропозиції з професійної підготовки військових до потреб України.

Ми незабаром визначимо нові цілі. Зростає консенсус стосовно підвищення рівня амбіцій наших навчальних можливостей. Але я не хочу відстоювати жодної цифри, поки ми не переконаємося, що нам вдасться це виконати, — пояснив глава зовнішньополітичного відомства ЄС. Поширити

За його словами, наразі європейські країни не мають чіткої і узгодженої позиції щодо відправки військових інструкторів на територію України.

Країни ЄС знімають обмеження для України на удари їхньою зброєю по території РФ

Глава зовнішньої дипломатії ЄС зазначив, що низка країн ЄС вже дозволила Україні використовувати отриману від них зброю для ударів по території РФ.

Чи дозволяємо ми використовувати зброю на російській території? Держави-члени почали вирішувати це, знімаючи таке обмеження. Ще одна важлива річ для обговорення сьогодні, — підкреслив Боррель. Поширити

Він додав, що відповідно до законів війни, не має ніяких обмежень для ударів України по території РФ.

Однак, за його словами, низка західних країн все ще побоюється реакції Росії на це.