В Литве назвали условия прибытия инструкторов НАТО в Украину
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В Литве назвали условия прибытия инструкторов НАТО в Украину

Ингрида Шимоните
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Источник:  online.ua

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, инструкторы НАТО могут прибыть в Украину для участия в подготовке украинских военных при условии соответствующей противовоздушной обороны.

Что известно о вероятном прибытии инструкторов НАТО в Украину

Шимоните отметила, что литовские инструкторы проводят обучение украинских военных на территории Литвы и других стран-партнеров Украины.

Можно ли было бы их учить в Украине? С должной противовоздушной обороной, безусловно, можно управлять этими рисками, подчеркнула премьер-министр Литвы.

Она отметила, что вместе с военными инструкторами в Украину могут прибыть специалисты по кибербезопасности, разминированию и охране границы.

По ее мнению, заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных в Украину большое количество людей восприняло по ошибке.

Есть разные формы помощи или способы привлечения. Я думаю, что президент Макрон сказал, и что ключевое, это то, что мы не должны рисовать для себя красные линии, когда с другой стороны мы имеем человека, не имеющего красных линий и который имеет ядерную угрозу и размахивает им через день, — подчеркнула Шимоните.

Что известно о спорах между Шольцем и Макроном по поводу введения западных войск в Украину

По информации журналистов издания "Украинская правда", во время встречи лидеров ЕС канцлер Германии Олаф Шольц довольно эмоционально отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о введении западных войск в Украину.

Шольц якобы возмутился и обвинил Макрона в том, что тот "старается втянуть всех в Третью мировую" и заявил, что разговор надо прекращать, потому что он против, а значит, консенсуса нет.

Макрон, очевидно, был готов к такому и жестко ответил Шольцу, объяснив, что его голос ничего не остановит.

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