По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, инструкторы НАТО могут прибыть в Украину для участия в подготовке украинских военных при условии соответствующей противовоздушной обороны.
Что известно о вероятном прибытии инструкторов НАТО в Украину
Шимоните отметила, что литовские инструкторы проводят обучение украинских военных на территории Литвы и других стран-партнеров Украины.
Она отметила, что вместе с военными инструкторами в Украину могут прибыть специалисты по кибербезопасности, разминированию и охране границы.
По ее мнению, заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных военных в Украину большое количество людей восприняло по ошибке.
Что известно о спорах между Шольцем и Макроном по поводу введения западных войск в Украину
По информации журналистов издания "Украинская правда", во время встречи лидеров ЕС канцлер Германии Олаф Шольц довольно эмоционально отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о введении западных войск в Украину.
Шольц якобы возмутился и обвинил Макрона в том, что тот "старается втянуть всех в Третью мировую" и заявил, что разговор надо прекращать, потому что он против, а значит, консенсуса нет.
Макрон, очевидно, был готов к такому и жестко ответил Шольцу, объяснив, что его голос ничего не остановит.
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