У Литві назвали умови прибуття інструкторів НАТО в Україну

За словами прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте, інструктори НАТО можуть прибути в Україну для участі у підготовці українських військових за умови відповідної протиповітряної оборони.

Що відомо про ймовірне прибуття інструкторів НАТО в Україну

Шимоніте зазначила, що наразі литовські інструктори проводять навчання українських військових на території Литви та інших країн-партнерів України.

Чи можна було б їх навчати в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно, можна керувати цими ризиками, — підкреслила прем’єр-міністр Литви. Поширити

Вона зазначила, що разом з військовими інструкторами до України можуть прибути фахівці з кібербезпеки, розмінування та охорони кордону.

На її думку, заяву президента Франції Еммануеля Макрона про відправку західних військових в Україну велика кількість людей сприйняла помилково.

Є різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що президент Макрон сказав, і що є ключовим, це те, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії, коли з іншого боку ми маємо людину, яка не має червоних ліній і яка має ядерну загрозу і розмахує нею через день, — підкреслила Шимоніте. Поширити

Що відомо про суперечки між Шольцем та Макроном щодо введення західних військ в Україну

За інформацією журналістів видання “Українська правда”, під час зустрічі лідерів ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц доволі емоційно відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення західних військ в Україну.

Шольц нібито обурився і звинуватив Макрона у тому, що той "намагається втягнути усіх у Третю світову" і заявив, що розмову треба припиняти, бо він проти, а отже консенсусу немає.

Макрон, вочевидь, був готовий до такого і жорстко відповів Шольцу, пояснивши, що його голос нічого не зупинить.