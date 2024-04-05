У Литві назвали умови прибуття інструкторів НАТО в Україну

За словами прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте, інструктори НАТО можуть прибути в Україну для участі у підготовці українських військових за умови відповідної протиповітряної оборони.
Що відомо про ймовірне прибуття інструкторів НАТО в Україну
Шимоніте зазначила, що наразі литовські інструктори проводять навчання українських військових на території Литви та інших країн-партнерів України.
Вона зазначила, що разом з військовими інструкторами до України можуть прибути фахівці з кібербезпеки, розмінування та охорони кордону.
На її думку, заяву президента Франції Еммануеля Макрона про відправку західних військових в Україну велика кількість людей сприйняла помилково.
Що відомо про суперечки між Шольцем та Макроном щодо введення західних військ в Україну
За інформацією журналістів видання “Українська правда”, під час зустрічі лідерів ЄС канцлер Німеччини Олаф Шольц доволі емоційно відреагував на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення західних військ в Україну.
Шольц нібито обурився і звинуватив Макрона у тому, що той "намагається втягнути усіх у Третю світову" і заявив, що розмову треба припиняти, бо він проти, а отже консенсусу немає.
Макрон, вочевидь, був готовий до такого і жорстко відповів Шольцу, пояснивши, що його голос нічого не зупинить.
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