Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не відправлятиме військових інструкторів для навчання українських військових на території України.

Німеччина відмовляється відправляти власних військових в Україну для навчань ЗСУ

Глава Міноборони Німеччини зазначив, що ризики перевершують ефект від реалізації такої ініціативи.

Додана вартість, якої я не бачу, неспівмірна з ризиком і зусиллями, які доведеться докласти, тому для нас це не варіант, — підкреслив Пісторіус. Поширити

Що відомо про позицію інших західних партнерів

Відомо, що головком ЗСУ Валерій Залужний підписав документи щодо дозволу військовим інструкторам з Франції здійснити візит до навчальних центрів в Україні.

Водночас Міністерство оборони України повідомляло, що ведуться перемовини з Францією та іншими країнами щодо можливості прийняття їхніх військових інструкторів.

За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака у коментарі журналістам видання “УНІАН”, чому західні військові інструктори зможуть навчити українських військових — це цікаве питання, адже наразі саме українські військові мають значно більше бойового досвіду.

Однак, за його словами, Україні не завадили б західні технічні спеціалісти, які могли б обслуговувати та ремонтувати отриману від партнерів військову техніку.

Він також зазначив, що хотілось б розраховувати на прибуття західних військових, які не братимуть участі безпосередньо у бойових діях, однак візьмуть на себе охорону кордонів з Білоруссю та Придністров’ям.