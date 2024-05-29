Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не відправлятиме військових інструкторів для навчання українських військових на території України.
Німеччина відмовляється відправляти власних військових в Україну для навчань ЗСУ
Глава Міноборони Німеччини зазначив, що ризики перевершують ефект від реалізації такої ініціативи.
Що відомо про позицію інших західних партнерів
Відомо, що головком ЗСУ Валерій Залужний підписав документи щодо дозволу військовим інструкторам з Франції здійснити візит до навчальних центрів в Україні.
Водночас Міністерство оборони України повідомляло, що ведуться перемовини з Францією та іншими країнами щодо можливості прийняття їхніх військових інструкторів.
За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака у коментарі журналістам видання “УНІАН”, чому західні військові інструктори зможуть навчити українських військових — це цікаве питання, адже наразі саме українські військові мають значно більше бойового досвіду.
Однак, за його словами, Україні не завадили б західні технічні спеціалісти, які могли б обслуговувати та ремонтувати отриману від партнерів військову техніку.
Він також зазначив, що хотілось б розраховувати на прибуття західних військових, які не братимуть участі безпосередньо у бойових діях, однак візьмуть на себе охорону кордонів з Білоруссю та Придністров’ям.
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