Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Одессу и анонсировал подготовку нового пакета военной помощи в размере 500 млн. евро.

Что известно о визите Писториуса в Одессу и новом пакете помощи Украине

Во время совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым Писториус анонсировал подготовку нового пакета военной помощи в размере 500 млн евро.

Мы будем продолжать поддерживать вас в этой оборонной кампании, — отметил глава Минобороны Германии. Поделиться

Отмечается, что визит Писториуса в Украину в последний раз не разглашался из соображений безопасности.

Украина в рамках пакета получит:

ракеты средней дальности для IRIS-T;

ракеты малой дальности для IRIS-T;

разведывательные и ударные беспилотники для боев в районе Черного моря;

оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, ранее передавших Украине.

Что известно о готовности Германии разрешить Украине по РФ предоставленным оружием

Правительство Германии осторожно отказывается от своих оговорок по поводу разрешения Украине атаковать военные объекты на территории России предоставленным западным оружием.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение использования западного оружия по целям внутри России, но не предоставил других подробностей.

В свою очередь в среду представитель Шольца Штеффен Гебештрайт заявил журналистам, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, а могут быть расширены и на территорию агрессора", подчеркнув также, что он не может раскрыть точные договоренности с Киевом по использованию немецкого оружия, поскольку они являются конфиденциальными.

Гебештрайт также утверждал, что заявление Шольца летней давности, в котором он сказал, что существует «консенсус» относительно того, что Украина не будет использовать немецкое оружие на территории России, была «констатацией фактов», которая на тот момент была правдой, но не обязательно. обязательно относится к будущему.

Во вторник канцлер Шольц заявлял, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, «в рамках международного права», что позволит бить по целям на территории России.

Между тем, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не будет отправлять военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины.