Украина получит от Германии дополнительные 60 млн евро гуманитарной помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Германии дополнительные 60 млн евро гуманитарной помощи

Германия
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Источник:  DW

Берлин выделит еще 60 млн. евро на гуманитарную помощь Украине. Эти средства пойдут на покрытие нужд жителей восточных регионов страны, пояснила глава МИД ФРГ Бербок.

Бербок заявила о новой помощи Украине от ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила о планах Германии выделить еще 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделала 27 мая на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где в настоящее время часто не хватает самого необходимого.

Немецкая чиновник подчеркнула, что правительство ФРГ работает с международными игроками, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.

Что известно о визите Бербок в Киев и новой помощи для Украины

21 мая в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как отметил МИД Германии, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что, несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не будут прекращать оказывать ей помощь.

Бербок призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, она в срочном порядке нуждается в большей противовоздушной обороне, — заявила Бербок в начале своего седьмого визита солидарности в Украину с момента начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

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