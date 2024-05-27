Украина получит от Германии дополнительные 60 млн евро гуманитарной помощи

Берлин выделит еще 60 млн. евро на гуманитарную помощь Украине. Эти средства пойдут на покрытие нужд жителей восточных регионов страны, пояснила глава МИД ФРГ Бербок.

Бербок заявила о новой помощи Украине от ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила о планах Германии выделить еще 60 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделала 27 мая на встрече со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

По словам Бербок, эта гуманитарная помощь предназначена именно для жителей восточных регионов Украины, где в настоящее время часто не хватает самого необходимого.

Немецкая чиновник подчеркнула, что правительство ФРГ работает с международными игроками, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.

Что известно о визите Бербок в Киев и новой помощи для Украины

21 мая в Киев с неанонсированным визитом прибыла глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как отметил МИД Германии, целью визита Бербок является попытка заверить Украину в том, что, несмотря на ухудшение ситуации на поле боя, Германия и Европа будут продолжать твердо стоять на ее стороне, а также не будут прекращать оказывать ей помощь.

Бербок призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.