Україна отримає від Німеччини додаткові 60 млн євро гуманітарної допомоги
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Україна отримає від Німеччини додаткові 60 млн євро гуманітарної допомоги

Німеччина
Джерело:  DW

Берлін виділить ще 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні. Ці кошти підуть на покриття потреб мешканців східних регіонів країни, пояснила глава МЗС ФРН Бербок.

Бербок заявила про нову допомогу Україні від ФРН

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила про плани Німеччини виділити ще 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила 27 травня на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі..

За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Німецька урядовиця наголосила, що уряд ФРН працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.

Що відомо про візит Бербок до Києва та нову допомогу для України

21 травня до Києва з неанонсованим візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Як відзначило МЗС Німеччини, метою візиту Бербок є спроба запевнити України у тому, що попри погіршення ситуації на полі бою, Німеччина та Європа продовжуватимуть твердо стояти на її боці, а також не припинятимуть надавати їй допомогу.

Бербок закликала до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

Щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, вона терміново потребує більшої протиповітряної оборони, — заявила Бербок на початку свого сьомого візиту солідарності в Україну з моменту початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.

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