Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Одеси та анонсував підготовку нового пакета військової допомоги у розмірі 500 млн євро.

Що відомо про візит Пісторіуса до Одеси та новий пакет допомоги Україні

Під час спільної пресконференції з главою Міноборони України Рустемом Умєровим Пісторіус анонсував підготовку нового пакета військової допомоги у розмірі 500 млн євро.

Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії, — зазначив глава Міноборони Німеччини. Поширити

Зазначається, що візит Пісторіуса до України до останнього не розголошувався з міркувань безпеки.

Україна в рамках пакету отримає:

ракети середньої дальності для IRIS-T;

ракети малої дальності для IRIS-T;

розвідувальні та ударні безпілотники для боїв у районі Чорного моря;

обладнання для ремонту німецької артилерії та танків Leopard, які раніше передали Україні.

Що відомо про готовність Німеччини дозволити Україні по РФ наданою зброєю

Уряд Німеччини обережно відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні атакувати військові об’єкти на території Росії наданою західною зброєю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї по цілях всередині Росії, але не надав інших подробиць.

Своєю чергою у середу речник Шольца Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути розширені й на територію агресора", наголосивши також, що він не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є конфіденційними.

Гебештрайт також стверджував, що заява Шольца річної давнини, в якій він сказав, що існує «консенсус» щодо того, що Україна не використовуватиме німецьку зброю на території Росії, була «констатацією фактів», яка на той момент була правдою, але не обов'язково відноситься до майбутнього.

У вівторок канцлер Шольц заявляв, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, «в рамках міжнародного права», що дозволить бити по цілях на території Росії.

Між тим глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не відправлятиме військових інструкторів для навчання українських військових на території України.