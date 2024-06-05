За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, наразі агресія Росії загрожує не тільки Україні, а також Молдові, Грузії та всім країнам НАТО.

Агресія Кремля загрожує НАТО та іншим пострадянським країнам

Півроку тому я вперше заговорив про військовий потенціал. Для мене було важливо, щоб ми звертали увагу на цінність безпеки загалом і серйозно ставилися до реалій нової політики безпеки. Жорстока війна Росії проти України, яка порушує міжнародне право, є посяганням на наш мир у Європі та в усьому світі, — зазначає глава Міноборони Німеччини. Поширити

Пісторіус підкреслив, що розв’язана Росією злочинна війна проти України є атакою на міжнародний порядок і свободу, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін відмовляється визнавати суверенітет сусідніх із Росією держав.

Коли я відвідав Одесу минулого тижня, війна була всюдисущою. Зруйновані будинки, пам'ятники, завалені мішками з піском, ракетна тривога, тяжкопоранені солдати в госпіталі, з якими мені вдалося поговорити. Для Путіна ці людські долі не мають значення. Він почав війну, і вона не припиниться. Повітряні удари по Україні, зокрема по цивільних об'єктах, знову активізувалися, — наголосив очільник оборонного відомства Німеччини. Поширити

Він попередив, що Росія вже давно перевела власну економіку на військові рейки і продовжує виробляти велику кількість озброєнь.

Тому Пісторіус підкреслив, що західним країнам не слід очікувати, що Кремль зупинить свою агресію межами України.

Зрештою, Росія також становить загрозу для Грузії, Молдови і, зрештою, для НАТО. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну, пані та панове. Припинення нашої підтримки матиме фатальні наслідки, зокрема, але не тільки, для української ППО, — наголосив глава Міноборони Німеччини. Поширити

Він згадав про передачу Німеччиною третьої системи ЗРК Patriot Україні та ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони", які роблять важливий внесок у цю сферу.

Чи відправить Німеччина військових інструкторів до України

Пісторіус виключив відправку німецьких військових інструкторів для навчань ЗСУ до України.

У відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена про те, чи поінформований уряд ФРН про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України, Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання — ні та ні".