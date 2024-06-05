За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, наразі агресія Росії загрожує не тільки Україні, а також Молдові, Грузії та всім країнам НАТО.
Головні тези:
- Ситуація в Україні стала сигналом загрози для інших пострадянських країн та країн НАТО через агресію Росії.
- Міжнародне право порушується агресією Кремля, що негативно впливає на мир і безпеку в Європі.
- Росія перевела економіку на військові рейки і продовжує виробляти великі обсяги озброєнь, загрожуючи стабільності регіону.
- Глава Міноборони Німеччини підкреслив необхідність продовжувати підтримку України та попередив про фатальні наслідки її відсутності.
- Незважаючи на це, відправка німецьких військових інструкторів до України поки не розглядається урядом ФРН.
Агресія Кремля загрожує НАТО та іншим пострадянським країнам
Пісторіус підкреслив, що розв’язана Росією злочинна війна проти України є атакою на міжнародний порядок і свободу, оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін відмовляється визнавати суверенітет сусідніх із Росією держав.
Він попередив, що Росія вже давно перевела власну економіку на військові рейки і продовжує виробляти велику кількість озброєнь.
Тому Пісторіус підкреслив, що західним країнам не слід очікувати, що Кремль зупинить свою агресію межами України.
Він згадав про передачу Німеччиною третьої системи ЗРК Patriot Україні та ініціативу "Негайні дії з протиповітряної оборони", які роблять важливий внесок у цю сферу.
Чи відправить Німеччина військових інструкторів до України
Пісторіус виключив відправку німецьких військових інструкторів для навчань ЗСУ до України.
У відповідь на запитання депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Рюдіґера Лукассена про те, чи поінформований уряд ФРН про дебати щодо цього в Європейському Союзі та Франції, і чи розглядають урядовці можливість відправки німецьких військових до України, Пісторіус сказав: "Відповіді на ваші запитання — ні та ні".
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