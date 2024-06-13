Писториус спрогнозировал сроки нападения России на НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Писториус спрогнозировал сроки нападения России на НАТО

Борис Писториус
Читати українською
Источник:  Bild

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение ближайших 5 лет.

Главные тезисы

  • По словам Писториуса, возможное нападение России на страны НАТО может произойти в течение пяти лет.
  • Украина получит преимущество в войне с Россией, используя западное оружие для ударов по военным объектам России.
  • Согласно американским ветеранам и западным аналитикам, удары по российской территории заставят РФ вести войну в темпе, который она не сможет выдержать.
  • Постоянная поддержка Украины вооружениями, боеприпасами и тренировками поможет ей одержать победу над Россией.
  • Роль США и ЕС в предоставлении Украине доступа к западному оружию против России критически важна для успешного исхода конфликта.

Писториус ожидает нападения России на НАТО уже в ближайшие годы.

По словам главы Минобороны Германии, угрозы европейской безопасности значительно выросли после масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Мы должны учитывать, что в 2029 году РФ будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава, – предупредил Писториус.

По его словам, в ближайшее время численность Вооруженных сил Германии должна вырасти до 203 тыс. человек.

По оценкам НАТО, Германии также необходимо еще около 200 тыс. резервистов.

Что должны сделать США и ЕС ради победы Украины в войне против РФ

По информации журналистов The Hill, страны ЕС и США должны позволить Украине использовать западное оружие против любых целей на территории России.

Украина может нанести удары по российским военным объектам на территории Украины, а также на участках своего фронта к северу от Харькова. Но было запрещено использовать это оружие для огня по целям в других местах. Она не может поразить заводы, где собирают беспилотники, учебные базы под Ростовом-на-Дону, военные штабы или склады вооружений, отмечается в материале издания.

По словам авторов материала, весь успех России в развязанной войне против Украины полагается на наличие мест, которые считаются безопасными от атак украинских ракет и дронов.

Сбалансирование этого счета и предоставление Украине возможности наносить удары по России, когда и где ей вздумается, заставит ее вести наступление в таком темпе, который ее военные не смогут выдержать, не сломавшись, - отмечают западные аналитики.

Американский ветеран также считает, что благодаря ударам по российской территории украинцы смогут получить преимущество там, где враг сосредотачивает избыток сил.

Это поставит Россию перед невозможным выбором - идти вперед к поражению или оставаться на месте и терпеть поражение медленнее. В любом случае это дает Украине заметное преимущество - преимущество, которого воюющая, заслуживающая страна и которая в долгосрочной перспективе, вместе с постоянной поддержкой вооружением и боеприпасами, а также тренировками, приведет к победе, - подчеркивают авторы материала.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия пообещала НАТО не блокировать помощь Украине
НАТО
Виктор Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин не победит. В НАТО заявили о новом плане для капитуляции России
НАТО
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в НАТО. В США впервые объяснили скандальное заявление Байдена
Госдеп США
Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?