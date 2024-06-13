Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение ближайших 5 лет.

Писториус ожидает нападения России на НАТО уже в ближайшие годы.

По словам главы Минобороны Германии, угрозы европейской безопасности значительно выросли после масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

Мы должны учитывать, что в 2029 году РФ будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО. Поэтому мы должны восстановить потенциал сдерживания в плане личного состава, – предупредил Писториус. Поделиться

По его словам, в ближайшее время численность Вооруженных сил Германии должна вырасти до 203 тыс. человек.

По оценкам НАТО, Германии также необходимо еще около 200 тыс. резервистов.

Что должны сделать США и ЕС ради победы Украины в войне против РФ

По информации журналистов The Hill, страны ЕС и США должны позволить Украине использовать западное оружие против любых целей на территории России.

Украина может нанести удары по российским военным объектам на территории Украины, а также на участках своего фронта к северу от Харькова. Но было запрещено использовать это оружие для огня по целям в других местах. Она не может поразить заводы, где собирают беспилотники, учебные базы под Ростовом-на-Дону, военные штабы или склады вооружений, отмечается в материале издания. Поделиться

По словам авторов материала, весь успех России в развязанной войне против Украины полагается на наличие мест, которые считаются безопасными от атак украинских ракет и дронов.

Сбалансирование этого счета и предоставление Украине возможности наносить удары по России, когда и где ей вздумается, заставит ее вести наступление в таком темпе, который ее военные не смогут выдержать, не сломавшись, - отмечают западные аналитики. Поделиться

Американский ветеран также считает, что благодаря ударам по российской территории украинцы смогут получить преимущество там, где враг сосредотачивает избыток сил.