Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение ближайших 5 лет.
Главные тезисы
- По словам Писториуса, возможное нападение России на страны НАТО может произойти в течение пяти лет.
- Украина получит преимущество в войне с Россией, используя западное оружие для ударов по военным объектам России.
- Согласно американским ветеранам и западным аналитикам, удары по российской территории заставят РФ вести войну в темпе, который она не сможет выдержать.
- Постоянная поддержка Украины вооружениями, боеприпасами и тренировками поможет ей одержать победу над Россией.
- Роль США и ЕС в предоставлении Украине доступа к западному оружию против России критически важна для успешного исхода конфликта.
Писториус ожидает нападения России на НАТО уже в ближайшие годы.
По словам главы Минобороны Германии, угрозы европейской безопасности значительно выросли после масштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.
По его словам, в ближайшее время численность Вооруженных сил Германии должна вырасти до 203 тыс. человек.
По оценкам НАТО, Германии также необходимо еще около 200 тыс. резервистов.
Что должны сделать США и ЕС ради победы Украины в войне против РФ
По информации журналистов The Hill, страны ЕС и США должны позволить Украине использовать западное оружие против любых целей на территории России.
По словам авторов материала, весь успех России в развязанной войне против Украины полагается на наличие мест, которые считаются безопасными от атак украинских ракет и дронов.
Американский ветеран также считает, что благодаря ударам по российской территории украинцы смогут получить преимущество там, где враг сосредотачивает избыток сил.
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