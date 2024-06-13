Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країни НАТО протягом найближчих 5 років.
Головні тези:
- Глава Міноборони Німеччини передбачає можливий напад Росії на країни НАТО протягом наступних 5 років.
- Україна може отримати перевагу у війні з Росією, використовуючи західну зброю для ударів по російських військових об'єктах.
- Позбавлення Росії місць, що важаються безпечними від українських атак, може призвести до втрат армії РФ і перемоги України у конфлікті.
- Американські ветерани та західні аналітики підтверджують, що удари по російській території змусять РФ вести війну у темпі, яке вона не зможе витримати.
- Постійна підтримка Озброєнням і тренуваннями допоможе Україні привести до перемоги в конфлікті з РФ.
Пісторіус очікує нападу Росії на НАТО вже у найближчі роки
За словами глави Міноборони Німеччини, загрози європейській безпеці значно зросли після масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.
За його словами, найближчим часом чисельність Збройних сил Німеччини має зрости до 203 тис осіб.
Водночас, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тис. резервістів.
Що мають зробити США та ЄС заради перемоги України у війні проти РФ
За інформацією журналістів видання The Hill, країни ЄС та США мають дозволити Україні використовувати західну зброю проти будь-яких цілей на території Росії.
За словами авторів матеріалу, весь успіх Росії у розв’язаній війні проти України покладається на наявність місць, які важаються безпечними від атак українських ракет та дронів.
Американський ветеран також вважає, що завдяки ударам по російській території українці зможуть нарешті отримати перевагу там, де ворог зосереджує надлишок сил.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-