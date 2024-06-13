Пісторіус спрогнозував терміни нападу Росії на НАТО
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Пісторіус спрогнозував терміни нападу Росії на НАТО

Борис Пісторіус
Джерело:  Bild

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країни НАТО протягом найближчих 5 років. 

Головні тези:

  • Глава Міноборони Німеччини передбачає можливий напад Росії на країни НАТО протягом наступних 5 років.
  • Україна може отримати перевагу у війні з Росією, використовуючи західну зброю для ударів по російських військових об'єктах.
  • Позбавлення Росії місць, що важаються безпечними від українських атак, може призвести до втрат армії РФ і перемоги України у конфлікті.
  • Американські ветерани та західні аналітики підтверджують, що удари по російській території змусять РФ вести війну у темпі, яке вона не зможе витримати.
  • Постійна підтримка Озброєнням і тренуваннями допоможе Україні привести до перемоги в конфлікті з РФ.

Пісторіус очікує нападу Росії на НАТО вже у найближчі роки

За словами глави Міноборони Німеччини, загрози європейській безпеці значно зросли після масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Ми повинні враховувати, що у 2029 році РФ буде в змозі напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу, — попередив Пісторіус.

За його словами, найближчим часом чисельність Збройних сил Німеччини має зрости до 203 тис осіб.

Водночас, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тис. резервістів.

Що мають зробити США та ЄС заради перемоги України у війні проти РФ

За інформацією журналістів видання The Hill, країни ЄС та США мають дозволити Україні використовувати західну зброю проти будь-яких цілей на території Росії.

Україна може завдати ударів по російських військових об'єктах на території України, а також на ділянках свого фронту на північ від Харкова. Але було заборонено використовувати цю зброю для вогню по цілях в інших місцях. Вона не може вразити заводи, де збирають безпілотники, навчальні бази під Ростовом-на-Дону, військові штаби чи склади озброєнь, — зазначається у матеріалі видання.

За словами авторів матеріалу, весь успіх Росії у розв’язаній війні проти України покладається на наявність місць, які важаються безпечними від атак українських ракет та дронів.

Збалансування цього рахунку і надання Україні можливості завдавати ударів по Росії, коли і де їй заманеться, …змусить її вести наступ у такому темпі, який її військові не зможуть витримати, не зламавшись, — наголошують західні аналітики.

Американський ветеран також вважає, що завдяки ударам по російській території українці зможуть нарешті отримати перевагу там, де ворог зосереджує надлишок сил.

Це поставить Росію перед неможливим вибором — йти вперед до поразки чи залишатися на місці й зазнавати поразки повільніше. У будь-якому разі це дає Україні помітну перевагу — перевагу, на яку країна, що воює, заслуговує, і яка в довгостроковій перспективі, разом з постійною підтримкою озброєнням і боєприпасами, а також тренуваннями, приведе до перемоги, — підкреслюють автори матеріалу.

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