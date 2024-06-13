Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країни НАТО протягом найближчих 5 років.

Пісторіус очікує нападу Росії на НАТО вже у найближчі роки

За словами глави Міноборони Німеччини, загрози європейській безпеці значно зросли після масштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

Ми повинні враховувати, що у 2029 році РФ буде в змозі напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу, — попередив Пісторіус. Поширити

За його словами, найближчим часом чисельність Збройних сил Німеччини має зрости до 203 тис осіб.

Водночас, за оцінками НАТО, Німеччині також необхідно ще близько 200 тис. резервістів.

Що мають зробити США та ЄС заради перемоги України у війні проти РФ

За інформацією журналістів видання The Hill, країни ЄС та США мають дозволити Україні використовувати західну зброю проти будь-яких цілей на території Росії.

Україна може завдати ударів по російських військових об'єктах на території України, а також на ділянках свого фронту на північ від Харкова. Але було заборонено використовувати цю зброю для вогню по цілях в інших місцях. Вона не може вразити заводи, де збирають безпілотники, навчальні бази під Ростовом-на-Дону, військові штаби чи склади озброєнь, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

За словами авторів матеріалу, весь успіх Росії у розв’язаній війні проти України покладається на наявність місць, які важаються безпечними від атак українських ракет та дронів.

Збалансування цього рахунку і надання Україні можливості завдавати ударів по Росії, коли і де їй заманеться, …змусить її вести наступ у такому темпі, який її військові не зможуть витримати, не зламавшись, — наголошують західні аналітики. Поширити

Американський ветеран також вважає, що завдяки ударам по російській території українці зможуть нарешті отримати перевагу там, де ворог зосереджує надлишок сил.