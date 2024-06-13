Вступ України в НАТО. У США вперше пояснили скандальну заяву Байдена

Нещодавно Україну та її союзників шокували слова американського лідера Джо Байдена про те, що мир в країні можливий без членства в НАТО. Сенс цієї заяви нарешті розтлумачила Постійна представниця США при Альянсі Джуліан Сміт.
Головні тези:
- Байден вважає, що Україна має ще виконати певні умови для вступу в НАТО та впроваджувати необхідні реформи.
- Очікується, що на майбутньому саміті НАТО будуть важливі зміни щодо перспективи членства України у блоці.
- Лідери НАТО планують надати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу та підтримати Київ у реформах.
- Рішення саміту НАТО не буде ідентичним попереднім звучанням, що вказує на зміну підходу до членства України.
Байден вважає, що Україна досі не виконала всі необхідні вимоги для вступу в НАТО
За словами американської дипломатки, позиція Білого дому щодо членства України в Альянсі не змінилась.
Вона також вкотре нагадала, що члени НАТО ще в 2023 році підтвердили, що Україна стане членом блоку, тому слова Джо Байдена не варто сприймати так категорично.
Пані посол США також додала, що офіційний Київ спільно зі своїми партнерами активно працює над впровадженням необхідних реформ, а Білий дім усе помічає та вітає прогрес України на цьому шляху.
Чого Україні очікувати від саміту НАТО
Як попередила нещодавно Джуліан Сміт, під час зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.
За її словами, лідери блоку нарешті дійшли згоди про важливість надання політичного сигналу щодо наближення України до Альянсу.
Окрім того, вказано, що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Києву.
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