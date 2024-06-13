Вступ України в НАТО. У США вперше пояснили скандальну заяву Байдена

Нещодавно Україну та її союзників шокували слова американського лідера Джо Байдена про те, що мир в країні можливий без членства в НАТО. Сенс цієї заяви нарешті розтлумачила Постійна представниця США при Альянсі Джуліан Сміт.

Байден вважає, що Україна досі не виконала всі необхідні вимоги для вступу в НАТО

За словами американської дипломатки, позиція Білого дому щодо членства України в Альянсі не змінилась.

Вона також вкотре нагадала, що члени НАТО ще в 2023 році підтвердили, що Україна стане членом блоку, тому слова Джо Байдена не варто сприймати так категорично.

Я вважаю, що президент мав на увазі в тому конкретному інтерв'ю той факт, що ми, Сполучені Штати, вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям і впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО, — пояснила Джуліан Сміт. Поширити

Пані посол США також додала, що офіційний Київ спільно зі своїми партнерами активно працює над впровадженням необхідних реформ, а Білий дім усе помічає та вітає прогрес України на цьому шляху.

Отже, мета залишається незмінною. Зобов'язання залишаються незмінними. І саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато говоритимемо про побудову "мосту" до членства для наших друзів в Україні, — наголосила дипломатка. Поширити

Чого Україні очікувати від саміту НАТО

Як попередила нещодавно Джуліан Сміт, під час зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

За її словами, лідери блоку нарешті дійшли згоди про важливість надання політичного сигналу щодо наближення України до Альянсу.

Окрім того, вказано, що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Києву.