Вступление Украины в НАТО. В США впервые объяснили скандальное заявление Байдена

Недавно Украина и ее союзники были шокированы словами американского лидера Джо Байдена о том, что мир в стране возможен без членства в НАТО. Смысл этого заявления наконец-то объяснила постоянная представительница США при Альянсе Джулиан Смит.
Главные тезисы
- Байден считает, что Украина еще должна выполнить определенные условия для вступления в НАТО и внедрять необходимые реформы.
- Ожидается, что на предстоящем саммите НАТО будут важные изменения в перспективе членства Украины в блоке.
- Лидеры НАТО планируют предоставить политический сигнал о приближении Украины к Альянсу и поддержать Киев в реформах.
- Решение саммита НАТО не будет идентичным предварительным звучаниям, что указывает на изменение подхода к членству Украины.
Байден считает, что Украина до сих пор не выполнила все необходимые требования для вступления в НАТО
По словам американской дипломатки, позиция Белого дома по отношению к членству Украины в Альянсе не изменилась.
Она также напомнила, что члены НАТО еще в 2023 году подтвердили, что Украина станет членом блока, поэтому слова Джо Байдена не стоит воспринимать так категорически.
Посол США также добавила, что официальный Киев совместно со своими партнерами активно работает над внедрением необходимых реформ, а Белый дом все замечает и приветствует прогресс Украины на этом пути.
Чего Украине ждать от саммита НАТО
Как предупредила недавно Джулиан Смит, во время встречи лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.
По ее словам, лидеры блока наконец пришли к соглашению о важности предоставления политического сигнала относительно приближения Украины к Альянсу.
Кроме того, указано, что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Киеву.
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