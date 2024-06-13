Вступление Украины в НАТО. В США впервые объяснили скандальное заявление Байдена

Недавно Украина и ее союзники были шокированы словами американского лидера Джо Байдена о том, что мир в стране возможен без членства в НАТО. Смысл этого заявления наконец-то объяснила постоянная представительница США при Альянсе Джулиан Смит.

Байден считает, что Украина до сих пор не выполнила все необходимые требования для вступления в НАТО

По словам американской дипломатки, позиция Белого дома по отношению к членству Украины в Альянсе не изменилась.

Она также напомнила, что члены НАТО еще в 2023 году подтвердили, что Украина станет членом блока, поэтому слова Джо Байдена не стоит воспринимать так категорически.

Я считаю, что президент имел в виду в том конкретном интервью тот факт, что мы, Соединенные Штаты, считаем, что украинцы все еще должны проделать определенную работу, чтобы соответствовать критериям и проводить реформы, необходимые для членства в НАТО, — заявила Джулиан Смит. Поделиться

Посол США также добавила, что официальный Киев совместно со своими партнерами активно работает над внедрением необходимых реформ, а Белый дом все замечает и приветствует прогресс Украины на этом пути.

Следовательно, цель остается неизменной. Обязательства остаются постоянными. И именно поэтому на саммите вы услышите, как мы будем много говорить о построении "моста" к членству для наших друзей в Украине, — подчеркнула дипломат. Поделиться

Чего Украине ждать от саммита НАТО

Как предупредила недавно Джулиан Смит, во время встречи лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

По ее словам, лидеры блока наконец пришли к соглашению о важности предоставления политического сигнала относительно приближения Украины к Альянсу.

Кроме того, указано, что этот сигнал станет частью общего пакета помощи Киеву.