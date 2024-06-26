За інформацією журналістів Financial Times, країни ЄС на тлі загрози російської агресії стикаються із проблемою нестачі особового складу у власних арміях.

Яку за чисельністтю армію мають країни ЄС для відбиття ймовірної агресії Росії

Як зазначають журналісти видання, у разі збройного нападу Росії країни ЄС зможуть задіяти не більше 300 тис військових.

У матеріалі видання зазначається, що після масштабного нападу Росії на Україну у 2022 році канцлер Німеччини Олаф Шольц проголосив Zeitenwende – "переломний момент" у політиці його країни відносно витрат на оборону.

І ці витрати у продовж останніх двох років значно зросли, однак проблема нестачі військових так і не була вирішена.

Журналісти підкреслюють, що наразі армія Німеччини складає 181 тис військовослужбовців і для повної штатної чисельності не дістає ще близько 20 тис осіб.

У матеріалі видання зазначається, що Німеччина наразі має найбільший кадровий дефіцит військових серед інших країн ЄС, однак вона така не єдина.

Зокрема, британська армія, як зазначають журналісти, протягом багатьох років провалювала щорічні цільові показники з набору до лав військових.

Минулого року сухопутний корпус британської армії втратив 4 тис солдатів.

Найбільшу за чисельністю армію серед країн ЄС у 203 тис осіб має Франція.

Однак французька армія також залишається не повністю укомплектованою за чисельністю особового складу.

Загалом чисельність армії Франції протягом останніх 10 років скоротилась на 8%.

В Італії чисельність армії скоротилася за десять років з 200 тис до 160 тис 900 сьогодні.

Чому країнам ЄС буде проблемно виставити чисельну армію у разі нападу Росії

За документами, країни ЄС-члени НАТО сукупно мають 1,9 млн військових, чого на перший погляд достатньо у протистоянні російській армії, чисельність якої налічує 1,1 млн військових.

Однак в реальності країнам ЄС важко буде залучити до ймовірних бойових дій навіть сукупно близько 300 тис військових.

Оборонне планування НАТО в Європі протягом багатьох років зводилося до питання "Чи готові ви надати 300 спецназівців для Афганістану", і нічого спільного з масовістю. Це створило прогалини. Ми спостерігаємо скорочення сил на всьому континенті рік за роком, - пояснює співробітник Європейської ради з міжнародних відносин і до 2022 року помічник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд.

Автори матеріалу підкреслюють, що у певному розумінні кількість живої сили є грубим показником військового потенціалу, що продемонстрував злочинний напад Росії на Україну.

Але навіть у технологічно розвинутих арміях кількість все ще має вирішальне значення, оскільки малочисельні підрозділи мають обмежену здатність витримувати втрати. Фактор стримування також має вирішальне значення.