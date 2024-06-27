Зеленский призвал партнеров разработать пошаговый план по прекращению агрессии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал партнеров разработать пошаговый план по прекращению агрессии РФ

Зеленский
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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны разработать совместный план действий по итогам первого Саммита мира и по украинской Формуле мира в течение нескольких месяцев, который бы заставил Россию к миру.

Главные тезисы

  • Президент Украины предложил подписать три договора безопасности в рамках партнерства с Европейским Союзом.
  • Зеленский отметил важность быстрого разрешения конфликта, чтобы предотвратить продолжение войны и гибель людей.
  • Визит в Брюссель должен стать еще одним шагом на пути Украины к евроинтеграции и укреплению партнерства по безопасности.

Зеленский предлагает подготовить план по пунктам Формулы мира для прекращения агрессии РФ

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны разработать совместный план действий по итогам первого Саммита мира и по украинской Формуле мира в течение нескольких месяцев, который бы заставил Россию к миру.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Мы предложили всем лидерам собраться на первой встрече (на Саммите мира — ред.). Это было очень тяжело — собрать в одном месте столько стран из разных континентов. Сейчас нам нужны следующие шаги. Следующие шаги — это работать над планом по каждому кризисному пункту этой войны, которую Путин принес в нашу страну. И мы должны приготовить этот план в течение месяцев.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что "у нас нет много времени, потому что у нас много людей погибают. Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет".

Зеленский анонсировал подписание трех соглашений о безопасности

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Он подпишет еще три двусторонних соглашения о безопасности.

Как напомнил президент Украины Владимир Зеленский, на днях Украина официально начала переговоры по членству в Европейском союзе.

27 июня во время визита в Брюссель Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета и поблагодарит лидеров стран-членов блока за поддержку страны на ее пути к интеграции.

В частности, во время визита Зеленский:

  • встретится с лидерами ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры;

  • подпишет три договора безопасности, одно из которых с ЕС;

Она (безопасное соглашение с ЕС, — ред.) впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри, — добавил Владимир Зеленский.

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