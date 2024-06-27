Зеленский призвал партнеров разработать пошаговый план по прекращению агрессии РФ

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны разработать совместный план действий по итогам первого Саммита мира и по украинской Формуле мира в течение нескольких месяцев, который бы заставил Россию к миру.
Главные тезисы
- Президент Украины предложил подписать три договора безопасности в рамках партнерства с Европейским Союзом.
- Зеленский отметил важность быстрого разрешения конфликта, чтобы предотвратить продолжение войны и гибель людей.
- Визит в Брюссель должен стать еще одним шагом на пути Украины к евроинтеграции и укреплению партнерства по безопасности.
Зеленский предлагает подготовить план по пунктам Формулы мира для прекращения агрессии РФ
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры должны разработать совместный план действий по итогам первого Саммита мира и по украинской Формуле мира в течение нескольких месяцев, который бы заставил Россию к миру.
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.
Он подчеркнул, что "у нас нет много времени, потому что у нас много людей погибают. Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась в течение многих лет".
Зеленский анонсировал подписание трех соглашений о безопасности
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Он подпишет еще три двусторонних соглашения о безопасности.
Как напомнил президент Украины Владимир Зеленский, на днях Украина официально начала переговоры по членству в Европейском союзе.
27 июня во время визита в Брюссель Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета и поблагодарит лидеров стран-членов блока за поддержку страны на ее пути к интеграции.
В частности, во время визита Зеленский:
встретится с лидерами ЕС и государств-членов и проведет двусторонние переговоры;
подпишет три договора безопасности, одно из которых с ЕС;
Она (безопасное соглашение с ЕС, — ред.) впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов оказывать Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри, — добавил Владимир Зеленский.
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