По словам президента Владимира Зеленского, давление на страну-агрессорку Россию в рамках проводимого в Швейцарии Саммита мира увеличивается.

Что известно об успехах Украины в реализации пунктов Формулы мира

После Саммита мира уже восьмой участник, присоединившийся к общему коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля – новая конкретика во имя мира, - подчеркнул президент. Поделиться

Глава государства также назвал историческим результатом официальное начало переговоров с Евросоюзом по поводу членства.

Зеленский пообещал, что Украина точно реализует все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу отношений с ЕС и создать договор о вступлении Украины.

Зеленский об ордерах МКС на арест Шойгу и Герасимова

Также Зеленский вспомнил о новых ордерах от Международного уголовного суда по Шойгу и Герасимова.