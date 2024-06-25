По словам президента Владимира Зеленского, давление на страну-агрессорку Россию в рамках проводимого в Швейцарии Саммита мира увеличивается.
Главные тезисы
- Украина достигла успехов в реализации пунктов Формулы мира и активно участвует в международных переговорах
- Зеленский объявил о начале переговоров с Евросоюзом по членству, что улучшит отношения с ЕС
- Президент подчеркнул важность новых ордеров от Международного уголовного суда, касающихся высокопоставленных чиновников России
- Давление на Россию увеличивается, что должно способствовать достижению мира в регионе
- Решение Европейского суда по правам человека по ответственности России за действия в оккупированном Крыму будет выполнено, согласно Зеленскому
Что известно об успехах Украины в реализации пунктов Формулы мира
Глава государства также назвал историческим результатом официальное начало переговоров с Евросоюзом по поводу членства.
Зеленский пообещал, что Украина точно реализует все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу отношений с ЕС и создать договор о вступлении Украины.
Зеленский об ордерах МКС на арест Шойгу и Герасимова
Также Зеленский вспомнил о новых ордерах от Международного уголовного суда по Шойгу и Герасимова.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-