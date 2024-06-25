Зеленский анонсировал хорошие новости по поводу реализации Формулы мира
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал хорошие новости по поводу реализации Формулы мира

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, давление на страну-агрессорку Россию в рамках проводимого в Швейцарии Саммита мира увеличивается.

Главные тезисы

  • Украина достигла успехов в реализации пунктов Формулы мира и активно участвует в международных переговорах
  • Зеленский объявил о начале переговоров с Евросоюзом по членству, что улучшит отношения с ЕС
  • Президент подчеркнул важность новых ордеров от Международного уголовного суда, касающихся высокопоставленных чиновников России
  • Давление на Россию увеличивается, что должно способствовать достижению мира в регионе
  • Решение Европейского суда по правам человека по ответственности России за действия в оккупированном Крыму будет выполнено, согласно Зеленскому

Что известно об успехах Украины в реализации пунктов Формулы мира

После Саммита мира уже восьмой участник, присоединившийся к общему коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля – новая конкретика во имя мира, - подчеркнул президент.

Глава государства также назвал историческим результатом официальное начало переговоров с Евросоюзом по поводу членства.

Зеленский пообещал, что Украина точно реализует все, что нужно, чтобы пройтись по каждому разделу отношений с ЕС и создать договор о вступлении Украины.

Зеленский об ордерах МКС на арест Шойгу и Герасимова

Также Зеленский вспомнил о новых ордерах от Международного уголовного суда по Шойгу и Герасимова.

Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов – ваш путь в Гаагу открыт. Также есть решение Европейского суда по правам человека по ответственности России за все содеянное в нашем Крыму против людей и против закона. Оккупант будет за это отвечать, - подчеркнул президент.

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