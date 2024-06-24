Зеленский озвучил количество нефтебаз и НПЗ России, пораженных украинскими дронами

Для дронов Службы безопасности Украины расстояние в полторы тысячи километров уже не проблема. Они поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.

Удары украинскими дронами повлияли на экономический потенциал РФ

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием основания ЦСО.

Зеленский отметил, что Центр специальных операций "А" — по праву одно из лучших боевых подразделений Украины.

Ваши боевые результаты оказали положительное влияние на все стратегические битвы этой войны — от защиты Киева до очистки от врага пространства Черного моря, от боев на Харьковской и Донецкой областей до специальных операций в стратегической глубине вражеской территории. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, "украинцы должны знать и быть благодарны воинам ЦСО за минусование экономического потенциала России, работающего на войну, — за удары по российской нефтепереработке".

Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз государства-террориста. Для дронов СБУ уже и расстояние в полторы тысячи километров не проблема. Вместе с успехами ГУР и наших Вооруженных сил это очень весомые результаты, которые приближают справедливое для Украины окончание этой войны и обеспечивают реальную, ощутимую, мучительную ответственность России за все содеянное против Украины, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Авиабазы в России могут стать следующей целью для ударов Украины

Снятие Вашингтоном запрета на использование определенных видов вооружений помогло Украине сорвать наступление россиян в Харьковской области, а также уменьшило обстрелы Харькова.

Однако вооруженные силы Украины до сих пор не могут бить по России ATACMS, некоторые из которых имеют радиус действия около 190 миль.

Это оружие большей дальности было бы необходимо для поражения авиабаз в глубине российской территории, используемых бомбардировщиками. Киев вынужден полагаться в основном на собственный расширяющийся парк беспилотников отечественного производства, чтобы преследовать эти базы, — говорится в статье NYT . Поделиться

После очередной бомбардировки Харькова президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой разрешить использовать их оружие на территории РФ.