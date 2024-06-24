Зеленский озвучил количество нефтебаз и НПЗ России, пораженных украинскими дронами

Для дронов Службы безопасности Украины расстояние в полторы тысячи километров уже не проблема. Они поразили уже более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в России.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины используют успешные атаки дронами для ведения стратегических операций на территории РФ.
- Украина обращается к западным партнерам с просьбой помочь в обеспечении доступа к более мощному оружию для последующих ударов по России.
- Украинские дроны продолжают расширять свой диапазон действия, готовясь к возможным атакам на авиабазы в глубине территории РФ.
- Позитивные результаты украинских военных демонстрируют важность сотрудничества и поддержки в борьбе против угроз России.
Удары украинскими дронами повлияли на экономический потенциал РФ
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с 30-летием основания ЦСО.
Зеленский отметил, что Центр специальных операций "А" — по праву одно из лучших боевых подразделений Украины.
По его словам, "украинцы должны знать и быть благодарны воинам ЦСО за минусование экономического потенциала России, работающего на войну, — за удары по российской нефтепереработке".
Авиабазы в России могут стать следующей целью для ударов Украины
Снятие Вашингтоном запрета на использование определенных видов вооружений помогло Украине сорвать наступление россиян в Харьковской области, а также уменьшило обстрелы Харькова.
Однако вооруженные силы Украины до сих пор не могут бить по России ATACMS, некоторые из которых имеют радиус действия около 190 миль.
После очередной бомбардировки Харькова президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой разрешить использовать их оружие на территории РФ.
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