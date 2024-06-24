Зеленський озвучив кількість нафтобаз та НПЗ Росії, уражених українськими дронами

Для дронів Служби безпеки України відстань у півтори тисячі кілометрів вже не проблема. Вони уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.
Головні тези:
- Збройні сили України використовують успішні атаки дронами для ведення стратегічних операцій на території РФ.
- Україна звертається до західних партнерів з проханням допомогти у забезпеченні доступу до більш потужної зброї для подальших ударів по Росії.
- Українські дрони продовжують розширювати свій діапазон дії, готуючись до можливих атак на авіабази в глибині території РФ.
- Позитивні результати українських військових демонструють важливість співпраці та підтримки в боротьбі проти загроз з боку Росії.
Удари українськими дронами вплинули на економічний потенціал РФ
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час привітання воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ю річницею заснування ЦСО.
Зеленський зазначив, що Центр спеціальних операцій "А" — по праву один із найкращих бойових підрозділів України.
За його словами, "українці мають знати та бути вдячні воїнам ЦСО за мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, — за удари по російській нафтопереробці".
Авіабази в Росії можуть стати наступною ціллю для ударів України
Зняття Вашингтоном заборони на використання певних видів озброєнь допомогло Україні зірвати наступ росіян на Харківщині, а також зменшило обстріли Харкова.
Однак Збройні сили України досі не можуть бити по Росії ATACMS, деякі з яких мають радіус дії близько 190 миль.
Після чергового бомбардування Харкова президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів з проханням дозволити використовувати їхню зброю на території РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-