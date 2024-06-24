Зеленський озвучив кількість нафтобаз та НПЗ Росії, уражених українськими дронами

Для дронів Служби безпеки України відстань у півтори тисячі кілометрів вже не проблема. Вони уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.

Удари українськими дронами вплинули на економічний потенціал РФ

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час привітання воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ю річницею заснування ЦСО.

Зеленський зазначив, що Центр спеціальних операцій "А" — по праву один із найкращих бойових підрозділів України.

Ваші бойові результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни — від захисту Києва до очищення від ворога простору Чорного моря, від боїв на Харківської та Донецької областей до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, "українці мають знати та бути вдячні воїнам ЦСО за мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, — за удари по російській нафтопереробці".

Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не проблема. Разом з успіхами ГУР та наших Збройних сил це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України, — наголосив Зеленський. Поширити

Авіабази в Росії можуть стати наступною ціллю для ударів України

Зняття Вашингтоном заборони на використання певних видів озброєнь допомогло Україні зірвати наступ росіян на Харківщині, а також зменшило обстріли Харкова.

Однак Збройні сили України досі не можуть бити по Росії ATACMS, деякі з яких мають радіус дії близько 190 миль.

Ця зброя більшої дальності була б необхідна для ураження авіабаз у глибині російської території, які використовуються бомбардувальниками. Київ змушений покладатися в основному на власний парк безпілотників вітчизняного виробництва, що розширюється, щоб переслідувати ці бази, — йдеться у статті NYT. Поширити

Після чергового бомбардування Харкова президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів з проханням дозволити використовувати їхню зброю на території РФ.