Зеленський озвучив кількість нафтобаз та НПЗ Росії, уражених українськими дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський озвучив кількість нафтобаз та НПЗ Росії, уражених українськими дронами

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Для дронів Служби безпеки України відстань у півтори тисячі кілометрів вже не проблема. Вони уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.

Головні тези:

  • Збройні сили України використовують успішні атаки дронами для ведення стратегічних операцій на території РФ.
  • Україна звертається до західних партнерів з проханням допомогти у забезпеченні доступу до більш потужної зброї для подальших ударів по Росії.
  • Українські дрони продовжують розширювати свій діапазон дії, готуючись до можливих атак на авіабази в глибині території РФ.
  • Позитивні результати українських військових демонструють важливість співпраці та підтримки в боротьбі проти загроз з боку Росії.

Удари українськими дронами вплинули на економічний потенціал РФ

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час привітання воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ю річницею заснування ЦСО.

Зеленський зазначив, що Центр спеціальних операцій "А" — по праву один із найкращих бойових підрозділів України.

Ваші бойові результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни — від захисту Києва до очищення від ворога простору Чорного моря, від боїв на Харківської та Донецької областей до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, "українці мають знати та бути вдячні воїнам ЦСО за мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, — за удари по російській нафтопереробці".

Вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста. Для дронів СБУ вже й відстань у півтори тисячі кілометрів не проблема. Разом з успіхами ГУР та наших Збройних сил це дуже вагомі результати, які наближають справедливе для України закінчення цієї війни та забезпечують реальну, відчутну, болісну відповідальність Росії за все скоєне проти України, — наголосив Зеленський.

Авіабази в Росії можуть стати наступною ціллю для ударів України

Зняття Вашингтоном заборони на використання певних видів озброєнь допомогло Україні зірвати наступ росіян на Харківщині, а також зменшило обстріли Харкова.

Однак Збройні сили України досі не можуть бити по Росії ATACMS, деякі з яких мають радіус дії близько 190 миль.

Ця зброя більшої дальності була б необхідна для ураження авіабаз у глибині російської території, які використовуються бомбардувальниками. Київ змушений покладатися в основному на власний парк безпілотників вітчизняного виробництва, що розширюється, щоб переслідувати ці бази, — йдеться у статті NYT.

Після чергового бомбардування Харкова президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів з проханням дозволити використовувати їхню зброю на території РФ.

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