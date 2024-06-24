Зеленский заявил о кадровых изменениях в командовании Объединенных сил ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о кадровых изменениях в командовании Объединенных сил ВСУ

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить Юрия Содоля на должности Командующего Объединенными силами ВСУ.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
  • Герой Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль руководил Морской пехотой Украины с 2018 года и был уволен с поста командующего.
  • Владимир Зеленский также обсудил ответ на удары российских ракет, выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим при обстрелах в Покровске.
  • Зеленский заявил о необходимости сосредоточить внимание на ситуации на Донбассе и обеспечении ВСУ всем необходимым.

Зеленский заменит Содоля Гнатовым

О кадровых изменениях в командование Вооруженных сил Украины Верховный Главнокомандующий Зеленский сообщил в вечернем видеообращении по результатам совещания с генералитетом.

Обсудили также кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Совещание с военными. Утром. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию по ключевым направлениям. Наибольшее внимание сейчас — Донбассу. И поставке нашим силам всего, что необходимо.

Также был доклад и о Покровске — последствиях ударов российских ракет. Десятки людей пострадали, и среди них три ребенка. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Обязательно ответим России на этот удар — ответим совершенно справедливо. Слава всем, кто дерется ради Украины!

Бригадный генерал Юрий Гнатов: что известно

Юрий Гнатов

С 2018 по 2021 год Андрей Гнатов был командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты. До этого, в 2016 – 2018 годах, был начальником штаба.

Гнатов награжден медалью "За военную службу Украины". В 2015 году ему вручили ее за мужество и высокий профессионализм.

Также у бригадного генерала есть орден Богдана Хмельницкого III степени, который получил 21 августа 2020 года.

Служил начальником штаба - заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командующим ОУВ "Приморье" (Одесское направление), командующим войсками оперативного командования "Восток".

Юрий Содоль — новый Командующий объединенными силами ВСУ

Президент уволил Сергея Наева 11 февраля 2024 года с должности Командующего объединенными силами. На его место был назначен Юрий Содоля.

Герой Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль с 2018 года командовал Морской пехотой Украины, ранее командир оперативно-тактической группировки «Донецк» (Угледарское направление).

Юрий Содоль

Первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (2015—2018), командир 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады (2007—2015).

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