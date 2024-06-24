Зеленский заявил о кадровых изменениях в командовании Объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить Юрия Содоля на должности Командующего Объединенными силами ВСУ.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
- Герой Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль руководил Морской пехотой Украины с 2018 года и был уволен с поста командующего.
- Владимир Зеленский также обсудил ответ на удары российских ракет, выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим при обстрелах в Покровске.
- Зеленский заявил о необходимости сосредоточить внимание на ситуации на Донбассе и обеспечении ВСУ всем необходимым.
Зеленский заменит Содоля Гнатовым
О кадровых изменениях в командование Вооруженных сил Украины Верховный Главнокомандующий Зеленский сообщил в вечернем видеообращении по результатам совещания с генералитетом.
Также был доклад и о Покровске — последствиях ударов российских ракет. Десятки людей пострадали, и среди них три ребенка. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Обязательно ответим России на этот удар — ответим совершенно справедливо. Слава всем, кто дерется ради Украины!
Бригадный генерал Юрий Гнатов: что известно
С 2018 по 2021 год Андрей Гнатов был командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты. До этого, в 2016 – 2018 годах, был начальником штаба.
Гнатов награжден медалью "За военную службу Украины". В 2015 году ему вручили ее за мужество и высокий профессионализм.
Также у бригадного генерала есть орден Богдана Хмельницкого III степени, который получил 21 августа 2020 года.
Служил начальником штаба - заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и командующим ОУВ "Приморье" (Одесское направление), командующим войсками оперативного командования "Восток".
Юрий Содоль — новый Командующий объединенными силами ВСУ
Президент уволил Сергея Наева 11 февраля 2024 года с должности Командующего объединенными силами. На его место был назначен Юрий Содоля.
Герой Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль с 2018 года командовал Морской пехотой Украины, ранее командир оперативно-тактической группировки «Донецк» (Угледарское направление).
Первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками (2015—2018), командир 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады (2007—2015).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-