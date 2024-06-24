Зеленський заявив про кадрові зміни у командуванні Об’єднаних сил ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про кадрові зміни у командуванні Об’єднаних сил ЗСУ

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вирішив замінити Юрія Содоля на посаді Командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський прийняв рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
  • Герой України генерал-лейтенант Юрій Содоль з 2018 року керував Морською піхотою України.
  • У результаті наради, на якій були Головнокомандувач, начальник Генерального штабу та міністр оборони, також оголошено про відповідь на удари російських ракет.

Зеленський замінить Содоля на Гнатова

Про кадрові зміни в командування Збройних сил України Верховний Головнокомандувач Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за результатами наради з генералітетом.

Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз — Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно.

Також була доповідь і щодо Покровська — наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них — три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар — відповімо абсолютно справедливо. Слава всім, хто б’ється заради України!

Бригадний генерал Андрій Гнатов: що відомо

Андрій Гнатов

З 2018 по 2021 рік Андрій Гнатов був командиром 36 окремої бригади морської піхоти. Перед тим, у 2016 – 2018 роках, був начальником штабу.

Гнатов нагороджений медаллю "За військову службу Україні". У 2015 році йому вручили її за мужність і високий професіоналізм.

Також бригадний генерал має орден Богдана Хмельницького III ступеня, який отримав 21 серпня 2020 року.

Служив начальником штабу — заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України та командувачем ОУВ «Примор'я» (Одеський напрямок), командувачем військ оперативного командування "Схід".

Юрій Содоль — новий Командувач об'єднаних сил ЗСУ

Президент звільнив Сергія Наєва 11 лютого 2024 року з посади Командувача об'єднаних сил. На його місце призначили Юрія Содоля.

Герой України генерал-лейтенант Юрій Содоль з 2018 року командував Морською піхотою України, раніше — командир оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» (Вугледарський напрямок).

Юрій Содоль

Перший заступник командувача Десантно-штурмових військ (2015—2018), командир 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади (2007—2015).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Саміт миру. Зеленський оголосив про приєднання 6 країн за тиждень
Володимир Зеленський
зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський назвав ключові задачі з реалізації Формули миру
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив кількість нафтобаз та НПЗ Росії, уражених українськими дронами
Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?