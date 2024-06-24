Зеленський заявив про кадрові зміни у командуванні Об’єднаних сил ЗСУ

Зеленський замінить Содоля на Гнатова

Про кадрові зміни в командування Збройних сил України Верховний Головнокомандувач Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за результатами наради з генералітетом.

Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Володимир Зеленський Президент України

Нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз — Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно. Поширити

Також була доповідь і щодо Покровська — наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них — три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар — відповімо абсолютно справедливо. Слава всім, хто б’ється заради України!

Бригадний генерал Андрій Гнатов: що відомо

Андрій Гнатов

З 2018 по 2021 рік Андрій Гнатов був командиром 36 окремої бригади морської піхоти. Перед тим, у 2016 – 2018 роках, був начальником штабу.

Гнатов нагороджений медаллю "За військову службу Україні". У 2015 році йому вручили її за мужність і високий професіоналізм.

Також бригадний генерал має орден Богдана Хмельницького III ступеня, який отримав 21 серпня 2020 року.

Служив начальником штабу — заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України та командувачем ОУВ «Примор'я» (Одеський напрямок), командувачем військ оперативного командування "Схід".

Юрій Содоль — новий Командувач об'єднаних сил ЗСУ

Президент звільнив Сергія Наєва 11 лютого 2024 року з посади Командувача об'єднаних сил. На його місце призначили Юрія Содоля.

Герой України генерал-лейтенант Юрій Содоль з 2018 року командував Морською піхотою України, раніше — командир оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» (Вугледарський напрямок).

Юрій Содоль

Перший заступник командувача Десантно-штурмових військ (2015—2018), командир 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади (2007—2015).