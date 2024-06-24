Зеленський заявив про кадрові зміни у командуванні Об’єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вирішив замінити Юрія Содоля на посаді Командувача Об’єднаних сил ЗСУ.
Головні тези:
- Володимир Зеленський прийняв рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
- Герой України генерал-лейтенант Юрій Содоль з 2018 року керував Морською піхотою України.
- У результаті наради, на якій були Головнокомандувач, начальник Генерального штабу та міністр оборони, також оголошено про відповідь на удари російських ракет.
Зеленський замінить Содоля на Гнатова
Про кадрові зміни в командування Збройних сил України Верховний Головнокомандувач Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за результатами наради з генералітетом.
Також була доповідь і щодо Покровська — наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них — три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар — відповімо абсолютно справедливо. Слава всім, хто б’ється заради України!
Бригадний генерал Андрій Гнатов: що відомо
З 2018 по 2021 рік Андрій Гнатов був командиром 36 окремої бригади морської піхоти. Перед тим, у 2016 – 2018 роках, був начальником штабу.
Гнатов нагороджений медаллю "За військову службу Україні". У 2015 році йому вручили її за мужність і високий професіоналізм.
Також бригадний генерал має орден Богдана Хмельницького III ступеня, який отримав 21 серпня 2020 року.
Служив начальником штабу — заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України та командувачем ОУВ «Примор'я» (Одеський напрямок), командувачем військ оперативного командування "Схід".
Юрій Содоль — новий Командувач об'єднаних сил ЗСУ
Президент звільнив Сергія Наєва 11 лютого 2024 року з посади Командувача об'єднаних сил. На його місце призначили Юрія Содоля.
Герой України генерал-лейтенант Юрій Содоль з 2018 року командував Морською піхотою України, раніше — командир оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» (Вугледарський напрямок).
Перший заступник командувача Десантно-штурмових військ (2015—2018), командир 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади (2007—2015).
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