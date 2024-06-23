За словами президента Володимира Зеленського, Україна разом з партнерами протягом найближчих місяців працюватиме над спільним шляхом реалізації Формули миру.

Як Україна планує реалізовувати пункти Формули миру

Президент підкреслив, що важливим результатом цього тижня стала поява підписів ще 6 країн під спільним комюніке саміту миру.

Це чіткий сигнал, що нам вдалося переконати світ у можливості миру. Саме справедливого миру. Буде ще більше підписів під комюніке, - зазначив глава держави. Поширити

Зеленський підкреслив, що наразі Україна працює над тим, щоб під спільним комюніке саміту миру з’явилось якомога більше підписів інших країн.

Також поступово ми готуємо роботу в групах за пунктами формули миру. Наше завдання незмінне - вийти протягом найближчих місяців на спільний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним з пунктів формули миру. І це можливо, - наголосив президент. Поширити

Зеленський про необхідність захистити Харків від повітряного терору армії РФ

Президент підкреслив, що Харків кожного дня потерпає від повітряного терору злочинної армії РФ.

Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які ефективні. Бити по російських аеродромах – також, це цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з партнерами – безпекове рішення. Нещодавнє погодження ударів по російській території – поблизу кордону – дало змогу знищити частину російського терористичного потенціалу. Але тільки частину. Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору – потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців, - зазначив Зеленський. Поширити

Глава держави підкреслив, що Україна вже має рішення стосовно отримання додаткових ЗРК Patriot від партнерів.

Наразі Україна працює над отриманням якомога більшої кількості засобів ППО від партнерів.