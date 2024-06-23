За словами президента Володимира Зеленського, Україна разом з партнерами протягом найближчих місяців працюватиме над спільним шляхом реалізації Формули миру.
Головні тези:
- Україна працює над спільним шляхом реалізації Формули миру разом з партнерами, зокрема, підписуючи комюніке і координуючи роботу в групах.
- Президент Зеленський закликає захистити Харків від повітряного терору російської армії та наголошує на необхідності удосконалення оборонної системи.
- Україна прагне отримати додаткові засоби ППО та збільшити далекобійність для протистояння загрозі, що становить Росія.
- Президент вважає, що лише спільними зусиллями і справедливим мирним рішенням можна примусити Росію завершити війну на сході України.
- Зеленський підкреслює важливість міжнародної підтримки та співпраці для забезпечення безпеки та миру на українській території.
Як Україна планує реалізовувати пункти Формули миру
Президент підкреслив, що важливим результатом цього тижня стала поява підписів ще 6 країн під спільним комюніке саміту миру.
Зеленський підкреслив, що наразі Україна працює над тим, щоб під спільним комюніке саміту миру з’явилось якомога більше підписів інших країн.
Зеленський про необхідність захистити Харків від повітряного терору армії РФ
Президент підкреслив, що Харків кожного дня потерпає від повітряного терору злочинної армії РФ.
Глава держави підкреслив, що Україна вже має рішення стосовно отримання додаткових ЗРК Patriot від партнерів.
Наразі Україна працює над отриманням якомога більшої кількості засобів ППО від партнерів.
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