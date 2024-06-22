Російський терор КАБами має бути зупинений. Зеленський відреагував на удар по Харкову
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський терор КАБами має бути зупинений. Зеленський відреагував на удар по Харкову

Володимир Зеленський
Харків
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У Харкові триває розбір завалів на місці російського удару авіабомбами по житловому будинку. Наразі відомо про 29 поранених та трьох загиблих 22 червня.

Головні тези:

  • Російський терор у Харкові потребує негайної реакції та зупинення.
  • Зеленський виступив з вимогою захисту людей від ракетного терору та ударів РФ.
  • Необхідно очистити прикордонні райони від пускових установок Росії для захисту мирних жителів.
  • Через російські авіаудари загинули та постраждали десятки містян у Харкові.
  • Екстрені служби працюють на місці удару, надаючи допомогу громадянам.

Російський терор керованими авіабомбами може бути зупинений — Зеленський

Президент України відреагував на терористичний акт Росії щодо житлового будинку у Харкові 22 червня.

Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Зеленського, захистити людей і життя від ракетного терору можна за допомогою "очищення" прикордонних районів від пускових установок Росії.

Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість.

У Харкові загинуло троє містян

Керівник МВС Ігор Клименко зазначив, що внаслідок російського авіаудару по будинку у Харкові станом на 17.00 22 червня відомо про трьох загиблих та 29 поранених.

З перших хвилин на місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників та поліцейських. Комунальники та волонтери допомагають розбирати завали, надавати допомогу потерпілим. Слідчі поліції ретельно обстежують місцевість, фіксують кожен доказ безпідставної атаки мирних харківʼян. Психологічна підтримка, юридична консультація, охорона майна громадян — під увагою екстрених служб системи МВС.

Станом на 18.30 відомо про 38 поранених у Харкові.

Російські окупанти ударили по Харкову

О 15.13 міський голова Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова.

Через деякий час з’явилася інформація про потрапляння боєприпасів РФ у район щільної житлової забудови.

О 15.26 Терехов уточнив, що через російський удар по житловому будинку є загиблі та поранені.

За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває, = заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 15.55 Терехов підтвердив кількість загиблих. Також через удар РФ по Харкову поранено 18 містян.

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