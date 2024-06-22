Російський терор КАБами має бути зупинений. Зеленський відреагував на удар по Харкову

У Харкові триває розбір завалів на місці російського удару авіабомбами по житловому будинку. Наразі відомо про 29 поранених та трьох загиблих 22 червня.
Головні тези:
- Російський терор у Харкові потребує негайної реакції та зупинення.
- Зеленський виступив з вимогою захисту людей від ракетного терору та ударів РФ.
- Необхідно очистити прикордонні райони від пускових установок Росії для захисту мирних жителів.
- Через російські авіаудари загинули та постраждали десятки містян у Харкові.
- Екстрені служби працюють на місці удару, надаючи допомогу громадянам.
Російський терор керованими авіабомбами може бути зупинений — Зеленський
Президент України відреагував на терористичний акт Росії щодо житлового будинку у Харкові 22 червня.
За словами Зеленського, захистити людей і життя від ракетного терору можна за допомогою "очищення" прикордонних районів від пускових установок Росії.
Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість.
У Харкові загинуло троє містян
Керівник МВС Ігор Клименко зазначив, що внаслідок російського авіаудару по будинку у Харкові станом на 17.00 22 червня відомо про трьох загиблих та 29 поранених.
Станом на 18.30 відомо про 38 поранених у Харкові.
Російські окупанти ударили по Харкову
О 15.13 міський голова Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова.
Через деякий час з’явилася інформація про потрапляння боєприпасів РФ у район щільної житлової забудови.
О 15.26 Терехов уточнив, що через російський удар по житловому будинку є загиблі та поранені.
О 15.55 Терехов підтвердив кількість загиблих. Також через удар РФ по Харкову поранено 18 містян.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-