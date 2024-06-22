Росія завдала удару по навчальному закладу на Прикарпатті

Уночі 22 червня російські загарбники вдарили ракетою по території навчального закладу. Згідно з останніми даними, кілька навчальних корпусів частково зруйновані, інші — зазнали ушкоджень.
Головні тези:
- Атака призвела до утворення вирви з осередком загоряння, пожежу вдалося ліквідувати.
- Світлана Онищук, очільниця Івано-Франківської ОДА, стверджує, що армія РФ націлилася на цивільну інфраструктуру на Прикарпатті.
- Уночі 22 червня вибухи було чутно у різних областях України, що свідчить про масштабність ракетної атаки російських загарбників.
Атака РФ на Прикарпаття — що наразі відомо
Про ситуацію в області доповідає пресслужба ДСНС, а також очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
Як стверджують рятувальними, після удару ворога утворилася вирва площею 20 квадратних метрів з осередком загоряння, пожежу вже ліквідували.
Окрім того, пошкоджено легковий автомобіль.
За словами Світлани Олещук, армія РФ знову націлилася на цивільну інфраструктуру на Прикарпатті.
Також очільниця Івано-Франківської ОДА офіційно підтвердила, що є пошкодження й у прилеглих будинках та пошкодження житлових будинків в одній із громад області.
Згідно з останніми даними, внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.
Уночі 22 червня вибухи лунали в багатьох областях України
У ніч на 22 червня під час ракетної атаки у кількох областях було чутно вибухи.
Спочатку про них повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Ба більше, відомо, що звуки потужних вибухів лунали Луцьку та на Вінниччині.
За словами очільника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювала ППО.
Він також додав, що у повітряному просторі були ворожі цілі.
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