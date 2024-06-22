Россия нанесла удар по учебному заведению на Прикарпатье
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удар по учебному заведению на Прикарпатье

ДСНС Украины
пожар
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Ночью 22 июня российские захватчики ударили по территории учебного заведения ракетой. Согласно последним данным, несколько учебных корпусов частично разрушены, другие — получили повреждения.

Главные тезисы

  • Атака привела к образованию воронки с очагом возгорания, пожар удалось ликвидировать.
  • Светлана Онищук, глава Ивано-Франковской ОГА, утверждает, что армия РФ нацелилась на гражданскую инфраструктуру на Прикарпатье.
  • Ночью 22 июня взрывы были слышны в разных областях Украины, что свидетельствует о масштабности ракетной атаки российских захватчиков.

Атака РФ на Прикарпатье — что известно

О ситуации в области докладывает пресс-служба ГСЧС, а также глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Как утверждают спасатели, после удара врага образовался воронка площадью 20 квадратных метров с очагом возгорания, пожар уже ликвидирован.

Кроме того, поврежден легковой автомобиль.

По словам Светланы Олещук, армия РФ снова нацелилась на гражданскую инфраструктуру на Прикарпатье.

Есть попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений, — рассказывает она.

Также глава Ивано-Франковской ОГА официально подтвердила, что есть повреждения и в близлежащих домах и повреждения жилых домов в одной из общин области.

Согласно последним данным, в результате атаки врага никто не пострадал.

Ночью 22 июня взрывы раздавались во многих областях Украины

В ночь на 22 июня во время ракетной атаки в нескольких областях были слышны взрывы.

Сначала о них сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Внимание! В области работает ПВО! Не фотографируем и не снимаем, не помогаем врагу, — написал он.

Более того, известно, что звуки мощных взрывов звучали Луцке и Винницкой области.

По словам главы Волынской ОВ Юрия Погуляйко, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО.

Он также добавил, что в воздушном пространстве находились вражеские цели.

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