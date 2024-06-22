Россия нанесла удар по учебному заведению на Прикарпатье

Ночью 22 июня российские захватчики ударили по территории учебного заведения ракетой. Согласно последним данным, несколько учебных корпусов частично разрушены, другие — получили повреждения.
Главные тезисы
- Атака привела к образованию воронки с очагом возгорания, пожар удалось ликвидировать.
- Светлана Онищук, глава Ивано-Франковской ОГА, утверждает, что армия РФ нацелилась на гражданскую инфраструктуру на Прикарпатье.
- Ночью 22 июня взрывы были слышны в разных областях Украины, что свидетельствует о масштабности ракетной атаки российских захватчиков.
Атака РФ на Прикарпатье — что известно
О ситуации в области докладывает пресс-служба ГСЧС, а также глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
Как утверждают спасатели, после удара врага образовался воронка площадью 20 квадратных метров с очагом возгорания, пожар уже ликвидирован.
Кроме того, поврежден легковой автомобиль.
По словам Светланы Олещук, армия РФ снова нацелилась на гражданскую инфраструктуру на Прикарпатье.
Также глава Ивано-Франковской ОГА официально подтвердила, что есть повреждения и в близлежащих домах и повреждения жилых домов в одной из общин области.
Согласно последним данным, в результате атаки врага никто не пострадал.
Ночью 22 июня взрывы раздавались во многих областях Украины
В ночь на 22 июня во время ракетной атаки в нескольких областях были слышны взрывы.
Сначала о них сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Более того, известно, что звуки мощных взрывов звучали Луцке и Винницкой области.
По словам главы Волынской ОВ Юрия Погуляйко, на рассвете во время воздушной тревоги на территории области работала ПВО.
Он также добавил, что в воздушном пространстве находились вражеские цели.
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