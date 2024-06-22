Росія завдала чотири удари по Харкову — є загиблі та поранені

Вдень 22 червня російські терористи знову атакували Харків з повітря. Армія РФ ударила по житловій забудові, є жертви.
Головні тези:
- Російські терористи 22 червня атакували Харків: завдано ударів по житловій забудові.
- Загинули двоє людей, щонайменше двоє поранених у результаті атак РФ у Харкові.
- Начальник Харківської ОВА закликає жителів міста бути обережними перед можливими повторними ударами ворога.
- Армія РФ вдарила по Харкову раніше, скинувши у попередніх атаках авіабомби КАБ та обстрілюючи мирне населення.
Російські окупанти ударили по Харкову
О 15.13 міський голова Ігор Терехов повідомив про обстріл Харкова.
Через деякий час з’явилася інформація про потрапляння боєприпасів РФ у район щільної житлової забудови.
О 15.26 Терехов уточнив, що через російський удар по житловому будинку є загиблі та поранені.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов каже про можливість повторних ударів армії РФ і закликає жителів міста до обережності.
О 15.55 Терехов підтвердив кількість загиблих. Також через удар РФ по Харкову поранено 15 містян.
Що відомо про чергову атаку армії РФ КАБами по Харкову
За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, авіація злочинної армії РФ 19 червня скинула 3 авіабомби КАБ на Шевченківській район Харкова. Окрім цього російські окупанти обстріляли село Вільхівка.
Синєгубов зазначив, що зафіксовано 2 влучання на території дитячого табору та ще одного поблизу житлового будинку, є пошкодження.
Пізніше мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що в результаті ворожої атаки поранення отримала жінка.
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