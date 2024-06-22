Россия нанесла четыре удара по Харькову — есть погибшие и раненые

Днем 22 июня российские террористы снова атаковали Харьков с воздуха. Армия РФ ударила по жилой застройке, есть жертвы.

Российские оккупанты ударили по Харькову

В 15.13 мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле Харькова.

Спустя время появилась информация о попадании боеприпасов РФ в район плотной жилой застройки.

В 15.26 Терехов уточнил, что из-за российского удара по жилому дому погибли и ранены.

Начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов говорит о возможности повторных ударов армии РФ и призывает жителей города к осторожности.

По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека. По меньшей мере двое получили ранения. Обследование продолжается. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

В 15:55 Терехов подтвердил количество погибших. Также из-за удара РФ по Харькову ранены 18 горожан.

Что известно об очередной атаке армии РФ КАБами по Харькову

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, авиация преступной армии РФ 19 июня сбросила 3 авиабомба КАБ на Шевченковский район Харькова. Кроме этого, российские оккупанты обстреляли село Ольховка.

Синегубов отметил, что зафиксировано 2 попадания на территории детского лагеря и еще одного вблизи жилого дома, есть повреждения.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в результате вражеской атаки ранения получила женщина.