Россия нанесла четыре удара по Харькову — есть погибшие и раненые

Днем 22 июня российские террористы снова атаковали Харьков с воздуха. Армия РФ ударила по жилой застройке, есть жертвы.
Главные тезисы
- Российские террористы атаковали Харьков, нанеся четыре удара по жилым районам.
- По предварительной информации погибли два человека, а по меньшей мере двое ранены в результате атак РФ в Харькове.
- Начальник Харьковской ОВА призывает жителей города быть осторожными перед возможными повторными ударами врага.
- Армия РФ ранее сбрасывала авиабомбы и обстреливала мирное население в Харькове, вызывая повреждения жилых домов и детского лагеря.
Российские оккупанты ударили по Харькову
В 15.13 мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле Харькова.
Спустя время появилась информация о попадании боеприпасов РФ в район плотной жилой застройки.
В 15.26 Терехов уточнил, что из-за российского удара по жилому дому погибли и ранены.
Начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов говорит о возможности повторных ударов армии РФ и призывает жителей города к осторожности.
В 15:55 Терехов подтвердил количество погибших. Также из-за удара РФ по Харькову ранены 18 горожан.
Что известно об очередной атаке армии РФ КАБами по Харькову
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, авиация преступной армии РФ 19 июня сбросила 3 авиабомба КАБ на Шевченковский район Харькова. Кроме этого, российские оккупанты обстреляли село Ольховка.
Синегубов отметил, что зафиксировано 2 попадания на территории детского лагеря и еще одного вблизи жилого дома, есть повреждения.
Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в результате вражеской атаки ранения получила женщина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-