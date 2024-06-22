Российский террор КАБами должен быть остановлен. Зеленский отреагировал на удар по Харькову

В Харькове идет разбор завалов на месте российского удара авиабомбами по жилому дому. Сейчас известно о 29 раненых и троих погибших 22 июня.
Главные тезисы
- Российский террор в Харькове требует немедленного прекращения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Управляемые авиабомбы, примененные Россией, унесли жизни троих людей и ранили десятки горожан в Харькове.
- Необходимы сильные решения партнеров для уничтожения российских террористов и боевой авиации на границе с Украиной.
- Службы в Харькове активно работают на месте удара, оказывая помощь пострадавшим и разбирая завалы.
- Президент призывает к “очистке” приграничных районов от пусковых установок России для защиты мирных жителей от ракетного террора.
Российский террор управляемыми авиабомбами может быть остановлен — Зеленский
Президент Украины отреагировал на террористический акт России по жилому дому в Харькове 22 июня.
По словам Зеленского, оградить людей и жизнь от ракетного террора можно с помощью "очистки" приграничных районов от пусковых установок России.
Нужно оградить и от бомб. Нужна эта решительность.
В Харькове погибли трое горожан
Глава МВД Игорь Клименко отметил, что в результате российского авиаудара по дому в Харькове по состоянию на 17.00 22 июня известно о трех погибших и 29 раненых.
Российские оккупанты ударили по Харькову
В 15.13 мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле Харькова.
Спустя время появилась информация о попадании боеприпасов РФ в район плотной жилой застройки.
В 15.26 Терехов уточнил, что из-за российского удара по жилому дому погибли и ранены.
В 15:55 Терехов подтвердил количество погибших. Также из-за удара РФ по Харькову ранены 18 горожан.
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