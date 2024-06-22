Российский террор КАБами должен быть остановлен. Зеленский отреагировал на удар по Харькову

В Харькове идет разбор завалов на месте российского удара авиабомбами по жилому дому. Сейчас известно о 29 раненых и троих погибших 22 июня.

Российский террор управляемыми авиабомбами может быть остановлен — Зеленский

Президент Украины отреагировал на террористический акт России по жилому дому в Харькове 22 июня.

Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. Этот русский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они находятся. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, оградить людей и жизнь от ракетного террора можно с помощью "очистки" приграничных районов от пусковых установок России.

Нужно оградить и от бомб. Нужна эта решительность.

В Харькове погибли трое горожан

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что в результате российского авиаудара по дому в Харькове по состоянию на 17.00 22 июня известно о трех погибших и 29 раненых.

С первых минут на местах попаданий по разным адресам работали более 250 спасателей и полицейских. Коммунальщики и волонтеры помогают разбирать завалы, оказывать помощь пострадавшим. Следователи полиции тщательно обследуют местность, фиксируют каждое доказательство безосновательной атаки мирных харьковчан. Психологическая поддержка, юридическая консультация, охрана имущества граждан под вниманием экстренных служб системы МВД. Поделиться

Российские оккупанты ударили по Харькову

В 15.13 мэр Игорь Терехов сообщил об обстреле Харькова.

Спустя время появилась информация о попадании боеприпасов РФ в район плотной жилой застройки.

В 15.26 Терехов уточнил, что из-за российского удара по жилому дому погибли и ранены.

По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека. По меньшей мере двое получили ранения. Обследование продолжается, — заявил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Поделиться

В 15:55 Терехов подтвердил количество погибших. Также из-за удара РФ по Харькову ранены 18 горожан.