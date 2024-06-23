По словам президента Владимира Зеленского, Украина вместе с партнерами в ближайшие месяцы будет работать над общим путем реализации Формулы мира.

Как Украина планирует реализовывать пункты Формулы мира

Президент подчеркнул, что важным результатом на этой неделе стало появление подписей еще 6 стран под совместным коммюнике саммита мира.

Это четкий сигнал, который нам удалось убедить мир в возможности мира. Именно справедливого мира. Будет еще больше подписей под коммюнике, – отметил глава государства. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина работает над тем, чтобы под совместным коммюнике саммита мира появилось как можно больше подписей других стран.

Также мы готовим работу в группах по пунктам формулы мира. Наша задача неизменна - выйти в ближайшие месяцы на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов формулы мира. И это возможно, – подчеркнул президент. Поделиться

Зеленский о необходимости защитить Харьков от воздушного террора армии РФ

Президент подчеркнул, что Харьков каждый день страдает от воздушного террора преступной армии РФ.

Российскую боевую авиацию нужно уничтожать там, где она есть, всеми эффективными средствами. Бить по российским аэродромам – тоже это вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с партнерами – решение безопасности. Недавнее согласование ударов по российской территории – вблизи границы – позволило уничтожить часть российского террористического потенциала. Но только часть. Нужно обезопасить людей и жизнь полностью от российского террора – нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев, – отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что у Украины уже есть решение относительно получения дополнительных ЗРК Patriot от партнеров.

Украина работает над получением как можно большего количества средств ПВО от партнеров.