По словам президента Владимира Зеленского, Украина вместе с партнерами в ближайшие месяцы будет работать над общим путем реализации Формулы мира.
Главные тезисы
- Президент Зеленский выделяет необходимость защиты Харькова от воздушного террора армии РФ и усовершенствования оборонной системы.
- Украина стремится получить дополнительные средства ПВО и увеличить дальнобойность для противостояния угрозе со стороны России.
- Совместные усилия и справедливое мирное решение необходимы для завершения войны на востоке Украины, подчеркивает президент.
- Зеленский подчеркивает важность международной поддержки и сотрудничества для обеспечения безопасности и мира на украинской территории.
- Украина активно работает над реализацией пунктов Формулы мира, стремясь выйти на общий, глобальный путь восстановления безопасности в ближайшие месяцы.
Как Украина планирует реализовывать пункты Формулы мира
Президент подчеркнул, что важным результатом на этой неделе стало появление подписей еще 6 стран под совместным коммюнике саммита мира.
Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина работает над тем, чтобы под совместным коммюнике саммита мира появилось как можно больше подписей других стран.
Зеленский о необходимости защитить Харьков от воздушного террора армии РФ
Президент подчеркнул, что Харьков каждый день страдает от воздушного террора преступной армии РФ.
Глава государства подчеркнул, что у Украины уже есть решение относительно получения дополнительных ЗРК Patriot от партнеров.
Украина работает над получением как можно большего количества средств ПВО от партнеров.
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