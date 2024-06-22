Зеленский назвал реалистические варианты защиты Харькова от воздушного террора РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал реалистические варианты защиты Харькова от воздушного террора РФ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, очередная атака преступной армии РФ по Харькову была частью просчитанного террора.

Главные тезисы

  • Украине необходимы системы Patriot и тренировки летчиков на F-16 для защиты от воздушного террора армии РФ. 
  • Демонтаж верхних этажей здания в Харькове - важное мероприятие для предотвращения разрушений после авиаударов
  • Снижение российского террора в Харькове свидетельствует о возможности обезопасить город от авиационных угроз армии РФ. 
  • Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку в уничтожении российских военных преступников
  • Спасательная операция в Харькове проводится силами ГСЧС с использованием специальной техники для демонтажа верхних этажей

Как защитить Харьков от воздушного террора армии РФ

В Харькове продолжается разбор завалов на месте попадания российской авиабомбы. Четыре управляемых авиабомба ударили по городу – это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом, – отметил глава государства.

По его словам, на месте разрушений в результате попаданий преступной армии РФ авиабомбами КАБ работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники.

Спасательная операция сложная – был обвал конструкций дома, - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что в результате преступного авиаудара оккупационной армии РФ по Харькову погибли 3 человека и еще 42 человека получили ранения, в частности, среди них 2 ребенка.

Зеленский выразил надежду, что после этих проявлений преступлений со стороны оккупационной армии РФ западные партнеры предоставят Украине достаточное количество средств по уничтожению авиации российских военных преступников.

Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничные Харьковщины – мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов. Такие решения следует продолжать. Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально – обезопасить наши города и общины от российских бомб, - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что для этого Украине необходимы системы Patriot, ускорение тренировки лётчиков для F-16 и увеличение дальнобойности оружия.

Что известно о деталях спасательной операции в Харькове

По информации ГСЧС, спасатели контролируемо демонтировали верхние этажи дома в Харькове после попадания в него авиабомбы преступной армии РФ.

По словам руководителя аварийно-спасательной части ГСЧС Сергея Рашевского, в результате попадания вражеской авиабомбы была разрушена опорная стена с первого по третий этаж.

Разрушен частично фасад жилого здания. Фасад представляет собой несущую стену. Появилась ситуация, когда часть четвертого и пятого этажа находятся в аварийном состоянии. В любой момент возможно их разрушение. Поэтому вместе с экспертами сделан вывод, что нужно демонтировать часть четвертого и пятого этажей во избежание бесконтрольного разрушения здания, - отметил Рашевский.

Для демонтажа был использован эвакуатор для тяжелой техники, оборудованный двумя гидравлическими лебедками по 25 тонн каждая.

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