По словам президента Владимира Зеленского, очередная атака преступной армии РФ по Харькову была частью просчитанного террора.
Главные тезисы
- Украине необходимы системы Patriot и тренировки летчиков на F-16 для защиты от воздушного террора армии РФ.
- Демонтаж верхних этажей здания в Харькове - важное мероприятие для предотвращения разрушений после авиаударов
- Снижение российского террора в Харькове свидетельствует о возможности обезопасить город от авиационных угроз армии РФ.
- Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку в уничтожении российских военных преступников
- Спасательная операция в Харькове проводится силами ГСЧС с использованием специальной техники для демонтажа верхних этажей
Как защитить Харьков от воздушного террора армии РФ
По его словам, на месте разрушений в результате попаданий преступной армии РФ авиабомбами КАБ работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники.
Он подчеркнул, что в результате преступного авиаудара оккупационной армии РФ по Харькову погибли 3 человека и еще 42 человека получили ранения, в частности, среди них 2 ребенка.
Зеленский выразил надежду, что после этих проявлений преступлений со стороны оккупационной армии РФ западные партнеры предоставят Украине достаточное количество средств по уничтожению авиации российских военных преступников.
Он подчеркнул, что для этого Украине необходимы системы Patriot, ускорение тренировки лётчиков для F-16 и увеличение дальнобойности оружия.
Что известно о деталях спасательной операции в Харькове
По информации ГСЧС, спасатели контролируемо демонтировали верхние этажи дома в Харькове после попадания в него авиабомбы преступной армии РФ.
По словам руководителя аварийно-спасательной части ГСЧС Сергея Рашевского, в результате попадания вражеской авиабомбы была разрушена опорная стена с первого по третий этаж.
Для демонтажа был использован эвакуатор для тяжелой техники, оборудованный двумя гидравлическими лебедками по 25 тонн каждая.
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