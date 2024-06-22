Россия применила 2400 КАБов в войне против Украины в июне 2024 года

С начала июня российская авиация сбросила на Украину более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 — против Харьковской области.
Главные тезисы
- Россия применила более 2400 управляемых авиабомб в войне против Украины в июне 2024 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский призывает к сильным решениям и международной поддержке для защиты украинцев от российского террора.
- Украина нуждается в современных системах ПВО для уничтожения российских бомб и защиты населения от террористических актов.
- Необходимо продолжать усилия по сдерживанию агрессии России и обезопасить города и села от российских бомб.
- Поддержка международных партнеров и сильные решения помогут Украине остановить российский террор управляемыми авиабомбами.
Россия сбросила на Украину более 2 тыс авиабомб с начала июня 2024 года
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
По словам Зеленского, по состоянию на данный момент известно о более чем 40 раненых и травмированных в городе.
Глава государства отметил, что спасательная операция сложна — был обвал конструкций дома. Но спасатели ГСЧС Украины, местные службы, все привлеченные делают все, чтобы помочь людям максимально.
Также Зеленский отметил, что наносятся такие российские удары и по Донбассу, и по другим нашим прифронтовым и приграничным регионам просто ежедневно.
По его словам, Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию там, где она есть.
Нужен этот шаг. Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничной области Харьковской области, — мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов.
Глава государства считает, что подобные решения нужно продолжать.
Президент поблагодарил всех в мире, кто поддерживает в этом Украину.
Российский террор должен проиграть, и это интерес каждого, кто хочет жить в мире без войны, которую террористы всегда распространяют, всегда, когда не проиграют.
Российский террор управляемыми авиабомбами может быть остановлен — Зеленский
Президент Украины отреагировал на террористический акт России по жилому дому в Харькове 22 июня.
По словам Зеленского, оградить людей и жизнь от ракетного террора можно с помощью "очистки" приграничных районов от пусковых установок России.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-