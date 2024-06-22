Россия применила 2400 КАБов в войне против Украины в июне 2024 года
Категория
Украина
Дата публикации

Россия применила 2400 КАБов в войне против Украины в июне 2024 года

Владимир Зеленский
КАБ
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С начала июня российская авиация сбросила на Украину более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 — против Харьковской области.

Главные тезисы

  • Россия применила более 2400 управляемых авиабомб в войне против Украины в июне 2024 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призывает к сильным решениям и международной поддержке для защиты украинцев от российского террора.
  • Украина нуждается в современных системах ПВО для уничтожения российских бомб и защиты населения от террористических актов.
  • Необходимо продолжать усилия по сдерживанию агрессии России и обезопасить города и села от российских бомб.
  • Поддержка международных партнеров и сильные решения помогут Украине остановить российский террор управляемыми авиабомбами.

Россия сбросила на Украину более 2 тыс авиабомб с начала июня 2024 года

Сейчас в Харькове продолжается разбор завалов на месте попадания российской авиабомбы. Четыре управляемых авиабомба ударили по городу — это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

По словам Зеленского, по состоянию на данный момент известно о более чем 40 раненых и травмированных в городе.

Всем оказывается необходимая помощь. Три человека в Харькове погибли от ударов. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства отметил, что спасательная операция сложна — был обвал конструкций дома. Но спасатели ГСЧС Украины, местные службы, все привлеченные делают все, чтобы помочь людям максимально.

И также максимально мы работаем, чтобы получить Украине возможность полноценно отвечать на такой российский террор. Только с начала этого июня россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 — против Харьковщины, против наших позиций, против наших городов и общин на Харьковщине.

Также Зеленский отметил, что наносятся такие российские удары и по Донбассу, и по другим нашим прифронтовым и приграничным регионам просто ежедневно.

По его словам, Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию там, где она есть.

Нужен этот шаг. Я благодарен всем партнерам, благодарен Америке за сильное решение, которое помогло нам стабилизировать ситуацию в приграничной области Харьковской области, — мы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских оккупантов.

Глава государства считает, что подобные решения нужно продолжать.

Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально — обезопасить наши города и общины от российских бомб. Поэтому современные системы ПВО для Украины — «петриоты» и ускорение тренировки наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия — это то, что действительно необходимо. Необходимо для защиты жизни — и исключительно для этого.

Президент поблагодарил всех в мире, кто поддерживает в этом Украину.

Российский террор должен проиграть, и это интерес каждого, кто хочет жить в мире без войны, которую террористы всегда распространяют, всегда, когда не проиграют.

Российский террор управляемыми авиабомбами может быть остановлен — Зеленский

Президент Украины отреагировал на террористический акт России по жилому дому в Харькове 22 июня.

Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. Этот русский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они находятся.

По словам Зеленского, оградить людей и жизнь от ракетного террора можно с помощью "очистки" приграничных районов от пусковых установок России.

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