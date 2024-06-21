Зеленский утвердил состав делегации по переговорам с ЕС. Кто в нее вошел

Президент Владимир Зеленский 21 июня подписал указ, утвердивший состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с Европейским Союзом.
Главные тезисы
- В состав делегации вошли 35 представителей, возглавляет ее вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.
- Задачей делегации является подготовка переговорных позиций и адаптация законодательства Украины к стандартам ЕС.
- Переговоры о вступлении Украины в ЕС запланированы на 25 июня, однако возможны сложности из-за спорных вопросов.
- Украине необходимо привлечь общественность и бизнес-среду для разработки переговорных позиций и финансирования участия в переговорах с ЕС.
Кто вошел в состав делегации для участия в переговорах по вступлению Украины в ЕС
В делегацию вошли 35 представителей. Возглавит ее и будет главным переговорщиком — вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Также в делегацию включены глава Офиса президента Андрея Ермака и первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко.
Также в указе Зеленского указано, что глава делегации сможет вносить в установленном порядке изменения в состав делегации Украины, распределять обязанности между ее членами, привлекать к участию в работе делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, советников, экспертов, технических работников. .
В то же время Кабмин имеет:
сформировать и утвердить состав рабочих групп для подготовки переговорных позиций Украины во время переговоров с ЕС по заключению Соглашения о вступлении Украины в ЕС, включив представителей министерств, других органов власти, членов Комитета Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС, а также народных депутатов (по согласию );
разработать переговорные позиции Украины с привлечением общественности и бизнес-среды;
финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах с ЕС.
Вступление Украины в Евросоюз
В этом году послы ЕС утвердили руководящие принципы по переговорам о вступлении Украины в Евросоюз.
Сообщалось, что переговоры начнутся 25 июня. Однако польский министр по делам ЕС Адам Шлапка предостерег, что переговоры Украины с ЕС могут быть сложными из-за спорных вопросов в некоторых областях.
Сегодня Ольга Стефанишина рассказала, что на пути в Европейский Союз Украине нужно будет полностью адаптировать законодательство.
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